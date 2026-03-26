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    Gobierno cifra en 14 los detenidos en manifestaciones convocadas por estudiantes en Región Metropolitana

    El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señalaron que se presentarán querellas contra las personas detenidas esta jornada.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 26 de marzo 2026. Representantes de organizaciones estudiantiles, convocan a una movilizacion en rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un total de 14 personas detenidas y cerca de 3.500 asistentes dejó la marcha convocada este jueves por organizaciones estudiantiles en el centro de Santiago, según informó la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

    La movilización fue organizada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Red de Solidaridad Estudiantil y la FEUSACH, iniciándose en las cercanías del Congreso en Santiago y desplazándose hacia el sector de Plaza Baquedano. Durante la jornada, se registraron interrupciones en el servicio de Metro en una estación del sector.

    El delegado presidencial, Germán Codina, señaló que “hubo 3.500 asistentes en las movilizaciones que fueron convocadas y fueron detenidas 14 personas, tres de ellas extranjeras, por estar involucradas en agresiones a carabineros”.

    La autoridad también manifestó su “preocupación” por la presencia de un menor de 13 años manipulando fuegos artificiales en la vía pública.

    De acuerdo con el balance oficial, dos efectivos policiales resultaron con lesiones leves durante la jornada.

    Respecto a los detenidos, indicó que se presentará una querella “para darle el respaldo a quienes están en la calle, justamente para garantizar el orden público, y que sepan que el gobierno apoya a Carabineros”.

    Si bien reconoció el derecho a manifestarse, advirtió que “vamos a enfrentar hechos de violencia, sobre todo que puedan estar afectando a las fuerzas de orden y seguridad, que puedan estar afectando a carabineros”.

    En la misma línea, agregó que “nos interesa siempre volver a destacar que nosotros respetamos, entendemos el derecho a la movilización, pero ese derecho también tiene que ir siempre de la mano del respeto irrestricto a una sana convivencia, al respeto a las personas, y también a los bienes públicos y privados”.

    “Nos interesa siempre volver a destacar que nosotros respetamos, entendemos el derecho a la movilización, pero ese derecho también tiene que ir siempre de la mano del respeto irrestricto a una sana convivencia, al respeto a las personas, y también a los bienes públicos y privados”, zanjó el delegado.

    Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que durante la jornada “creemos que la ciudad de Santiago el día de hoy sostuvo bien esta movilización, funcionaron los servicios (...)”.

    La autoridad agregó que durante la semana se realizaron reuniones de coordinación para enfrentar la jornada y que estos encuentros continuarán este viernes junto a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, “para seguir las coordinaciones y asegurar, que todas las personas puedan llevar adelante sus actividades con total tranquilidad”.

    Consultado por la posibilidad de que las movilizaciones se intensifiquen por ser un gobierno de derecha, Pavez sostuvo que el Ejecutivo “no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos”.

    “Por supuesto que bienvenida la libertad de expresión, bienvenida la libertad de reunión, en la medida en que se realice conforme al respeto de la propiedad pública y privada”, añadió.

    Movilizacion en rechazo a las medidas anunciadas por el Gobiern Diego Martin/Aton Chile

    Puntos críticos por el 29 de marzo

    Durante el balance entregado por las autoridades, también se consultó por la identificación y tareas de acción relacionados el día del “Joven Combatiente” de este domingo.

    El subsecretario Pavez detalló que “el trabajo del gobierno es permanente, no está asociado a días específicos (...)“, tras lo cual detalló una serie de reuniones con distintos organismos para la tranquilidad de los residentes de la capital.

    En tanto, Codina agregó que “Carabineros tiene identificados distintos puntos críticos que son históricos, no obstante que lo que hay son coordinaciones de carácter permanente. Confiamos plenamente en la labor que está desarrollando Carabineros, y también reciben ellos todo el respaldo del gobierno”.

    Más sobre:GobiernoProtestaEstudiantesDetenidosBalanceDelegación RMGermán CodinaMáximo PavezCarabinerosSantiago

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