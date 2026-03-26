Marcha de estudiantes contra medidas del gobierno: Metro anuncia estaciones cerradas por incidentes

Movilizacion en rechazo a las medidas anunciadas por el Gobiern

A las 12.00 horas de hoy comenzó la marcha convocada por diversas organizaciones estudiantiles en Santiago, y que ha provocado el cierre preventivo de accesos a algunas estaciones del Metro y también diversos desvío de tránsito en el sector.

La movilización -que se desplaza hacia la sede del Congreso en Santiago- fue organizada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) en conjunto a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la Red de Solidaridad Estudiantil y FEUSACH en rechazo a las medidas impulsadas por el gobierno, las cuales denuncian, “afectan directamente a la educación y al bolsillo de millones de chilenos, como la limitación de la gratuidad o el alza de los combustibles” .

Cerca de las 13.00 horas se comenzaron a registrar los primeros incidentes en el lugar, con las fuerzas de seguridad utilizando el carro lanza aguas.

Los estudiantes tras reunirse en la sede del Congreso en Santiago se desplazaron por la Alameda hacia el sector de Plaza Baquedano.

Según ha informado Carabineros, un grupo de sujetos encapuchados comenzó a arrojar elementos contundentes en la intersección de Alameda con Lord Cochrane por lo que han hecho el llamado a transitar por precaución y preferir vías alternativas.

#Santiago: Carabineros de Control de Orden Público, realizan lectura de protocolo a través de perifoneo, ante los lanzamientos de objetos contundentes en diferentes puntos de la Alameda. Prefiera vías alternativas. pic.twitter.com/EC8WciikIC — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 26, 2026

Metro de Santiago en tanto, ha informado que por las manifestaciones las estaciones Los Héroes, La Moneda, U. de Chile y Santa Lucía de la Línea 1 se encuentran cerradas.

Asimismo, desde Transporte Informa han detallado los siguientes desvíos hacia el centro de Santiago debido a la marcha: