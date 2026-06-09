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    Gobierno de Santiago lanza plataforma web con más de 50 actividades culturales en el eje Alameda

    Se trata de la Red Alameda Cultural, plataforma digital que reúne varias ofertas culturales del mundo público, privado y académico.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En los últimos años el Día del Patrimonio -celebrado cada último fin de semana de mayo- ha congregado a miles de personas en distintos puntos de país. Cada vez las actividades de esa jornada cuentan con más visitantes, lo que refleja un escenario que para las autoridades es claro: la gente quiere disfrutar de la cultura.

    Bajo esa premisa el Gobierno de Santiago, junto a 52 instituciones culturales del mundo público, privado y la academia, firmaron un “pacto de colaboración”, con el fin de promover e impulsar la cultura en la Región Metropolitana, especialmente en el Eje Alameda, para trasformarlo en un “corredor cultural”.

    La iniciativa es simple: todas estas instituciones y su oferta cultural están disponibles en una plataforma web denominada Red Alameda Cultural.

    En el sitio se pueden encontrar museos, cines, teatros, espacios de memoria, galerías, centros sinfónicos, sitios patrimoniales y más lugares que se pueden visitar.

    El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, explicó que el objetivo es promover “no solamente la cultura en la ciudad de Santiago como un derecho y como parte de la vida en ciudad, sino que también promover nuestra Alameda, que es la columna vertebral de Santiago”.

    La red digital lo que pretende es poner en una misma plataforma toda la oferta cultural de las 52 organizaciones a lo largo de la Alameda. Que la gente sepa lo que puede hacer en Santiago, no solamente el Día del Patrimonio. Durante los 12 meses del año hay actividades maravillosas en distintos tipos de espacios que están disponibles para la comunidad”, indicó.

    La directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort, valoró la iniciativa y explicó que con ella se busca “proponer un abanico muy amplio de actividades en las distintas artes escénicas para allanar al público, acceder a las propuestas”.

    La vicerrectora de Extensión y Comunicaciones Universidad de Chile, Pilar Barbas, enfatizó en la “importancia de recuperar el espacio público de nuestra ciudad”.

    “Es una iniciativa muy importante de infraestructura que permite una buena conexión en el interior de la ciudad, a través de eje Alameda”. “Esta es una ciudad inmensa, compleja y queremos invitar a los ciudadanos a retornar al centro de Santiago”, indicó.

    Para Gabriel Jeques, jefe del área Comunidades del Centro Cultural La Moneda, fechas como la del Día del Patrimonio “demuestran que la cultura es ese elemento invisible que logra una cohesión social, una convivencia concreta entre las personas”.

    En ese sentido, señaló que las distintas ofertas culturales en la capital “nos configuran como uno de los corredores culturales más importantes de América Latina. Y tomar ese desafío con un trabajo que ya existe, por supuesto que nos entusiasma un montón a quienes estamos participando”.

    Actividades gratuitas y pagadas

    La plataforma está en marcha blanca y ya se encuentra operativa. La directora del Cine Arte Alameda señaló que aún se está “enriqueciendo la información” para detallar todas las ofertas.

    En el sitio se pueden encontrar actividades gratuitas y otras de pago. “La convocatoria es para que todos se informen y vean esta gran cantidad de actividades disponibles”, precisó Fort.

    La iniciativa fue posible por una inversión financiera de $6.8 millones del programa Barrios de Borde del Gobierno Regional.

    Para visitar el sitio web pincha aquí.

    Más sobre:CulturaGobierno de SantiagoGoreGobierno regional

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