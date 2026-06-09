Gobierno implementa régimen de máxima seguridad en Complejo Penitenciario La Serena

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, encabezaron la presentación del nuevo régimen de máxima seguridad del Complejo Penitenciario La Serena, este martes.

Se trata de una medida orientada a reforzar el control penitenciario sobre internos de alta peligrosidad y personas vinculadas a delitos de mayor complejidad.

El régimen contempla medidas especiales de control sobre los desplazamientos y la circulación, así como protocolos específicos para la gestión de visitas, encomiendas y comunicaciones, acordes al perfil de riesgo de esta población penal.

La iniciativa se enmarca en el proceso de fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad y en el Plan de Infraestructura Penitenciaria anunciado por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública.

Desde el gobierno destacan que este trabajo busca modernizar el sistema carcelario, recuperar el control efectivo de los penales y avanzar hacia recintos más seguros, suficientes y con mayores estándares de reinserción.

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, destacó “la importancia que representa este hito en el complejo penitenciario de La Serena, desde el punto de vista del compromiso de este gobierno con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado”.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, manifestó que la implementación de este nuevo régimen “es un esfuerzo en materia procedimental, equipamiento, infraestructura y tecnología”.

“Nos permitirá tener un control de calidad sobre líderes de bandas criminales y estructuras de delincuentes transnacionales complejos", puntualizó.

Características del régimen:

Capacidad para 100 personas, entre imputados y condenados.

Está destinado a internos con un perfil criminógeno de alto compromiso delictual y con causas vinculadas al crimen organizado, bandas criminales y grupos de alta peligrosidad.

Establece el uso obligatorio de vestimenta naranja , para diferenciar a esta población penal del resto del establecimiento.

Incorpora el fortalecimiento de barreras físicas y elementos de seguridad pasiva, junto con sistemas de vigilancia y monitoreo electrónico permanente para reforzar el control al interior de los módulos.

El régimen diario considera 2 horas 15 minutos de patio con luz natural, uso diferenciado de patios en jornadas AM y PM, y traslados sin contacto con la población penal común con registro mediante Go-Pro y Circuito Cerrado de Televisión.

El Complejo Penitenciario La Serena es una unidad concesionada con población masculina, femenina y una sección juvenil y que abarca a 2.691 personas privadas de libertad.

En su visita al recinto, las autoridades recorrieron las dependencias del establecimiento penitenciario, incluyendo la Sala de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y los módulos de máxima seguridad, en los que actualmente residen 44 personas.