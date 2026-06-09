SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno implementa régimen de máxima seguridad en Complejo Penitenciario La Serena

    "Nos permitirá tener un control de calidad sobre líderes de bandas criminales y estructuras de delincuentes transnacionales complejos", destacó el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Matias Torres B.

    El subsecretario de Justicia, Luis Silva, y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, encabezaron la presentación del nuevo régimen de máxima seguridad del Complejo Penitenciario La Serena, este martes.

    Se trata de una medida orientada a reforzar el control penitenciario sobre internos de alta peligrosidad y personas vinculadas a delitos de mayor complejidad.

    El régimen contempla medidas especiales de control sobre los desplazamientos y la circulación, así como protocolos específicos para la gestión de visitas, encomiendas y comunicaciones, acordes al perfil de riesgo de esta población penal.

    La iniciativa se enmarca en el proceso de fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad y en el Plan de Infraestructura Penitenciaria anunciado por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública.

    Desde el gobierno destacan que este trabajo busca modernizar el sistema carcelario, recuperar el control efectivo de los penales y avanzar hacia recintos más seguros, suficientes y con mayores estándares de reinserción.

    El subsecretario de Justicia, Luis Silva, destacó “la importancia que representa este hito en el complejo penitenciario de La Serena, desde el punto de vista del compromiso de este gobierno con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado”.

    Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, manifestó que la implementación de este nuevo régimen “es un esfuerzo en materia procedimental, equipamiento, infraestructura y tecnología”.

    Nos permitirá tener un control de calidad sobre líderes de bandas criminales y estructuras de delincuentes transnacionales complejos", puntualizó.

    Características del régimen:

    • Capacidad para 100 personas, entre imputados y condenados.
    • Está destinado a internos con un perfil criminógeno de alto compromiso delictual y con causas vinculadas al crimen organizado, bandas criminales y grupos de alta peligrosidad.
    • Establece el uso obligatorio de vestimenta naranja, para diferenciar a esta población penal del resto del establecimiento.
    • Incorpora el fortalecimiento de barreras físicas y elementos de seguridad pasiva, junto con sistemas de vigilancia y monitoreo electrónico permanente para reforzar el control al interior de los módulos.
    • El régimen diario considera 2 horas 15 minutos de patio con luz natural, uso diferenciado de patios en jornadas AM y PM, y traslados sin contacto con la población penal común con registro mediante Go-Pro y Circuito Cerrado de Televisión.

    El Complejo Penitenciario La Serena es una unidad concesionada con población masculina, femenina y una sección juvenil y que abarca a 2.691 personas privadas de libertad.

    En su visita al recinto, las autoridades recorrieron las dependencias del establecimiento penitenciario, incluyendo la Sala de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y los módulos de máxima seguridad, en los que actualmente residen 44 personas.

    Más sobre:GobiernoGendarmeríaJusticiaLa Serena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CFA advierte que proyecto de mayor endeudamiento acercaría su nivel al 44% del PIB y pide avanzar en medidas de financiamiento permanente

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial

    La disputa que se abrió en el Frente Amplio por el control del partido

    Pagos con mercadería y traslados de madrugada: detalles de la red que comercializaba cotizados productos del mar en Valdivia

    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Sara Concha (P. Cristiano): “Así como Arrau tomó decisiones con sus subsecretarios, que la ministra pueda determinar cuál es la mejor manera de seguir”

    Lo más leído

    1.
    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    “Sueldos protegidos”: diputados de oposición presentan proyecto para asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    2.
    Lluvias, nieve y brusco descenso de temperaturas: el sistema frontal que marcará el inicio del invierno en la Zona Central

    Lluvias, nieve y brusco descenso de temperaturas: el sistema frontal que marcará el inicio del invierno en la Zona Central

    3.
    Dos carabineros y un funcionario municipal caen en red dedicada a la comercialización ilegal de productos del mar en Valdivia

    Dos carabineros y un funcionario municipal caen en red dedicada a la comercialización ilegal de productos del mar en Valdivia

    4.
    Incendio afecta locales comerciales cerca de la Estación Central

    Incendio afecta locales comerciales cerca de la Estación Central

    5.
    104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

    104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

    6.
    El crudo análisis del fiscal Barros por expansión del Tren de Aragua en Chile: “Debo decir que esta cosa no va a cambiar”

    El crudo análisis del fiscal Barros por expansión del Tren de Aragua en Chile: “Debo decir que esta cosa no va a cambiar”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Pagos con mercadería y traslados de madrugada: detalles de la red que comercializaba cotizados productos del mar en Valdivia
    Chile

    Pagos con mercadería y traslados de madrugada: detalles de la red que comercializaba cotizados productos del mar en Valdivia

    La disputa que se abrió en el Frente Amplio por el control del partido

    Sara Concha (P. Cristiano): “Así como Arrau tomó decisiones con sus subsecretarios, que la ministra pueda determinar cuál es la mejor manera de seguir”

    FinteChile elige nuevo directorio y José Gabriel Carrasco se mantiene como presidente
    Negocios

    FinteChile elige nuevo directorio y José Gabriel Carrasco se mantiene como presidente

    Incautan equipos de BancoEstado por investigación del caso de lavado de dinero ligado al Tren de Aragua

    Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina
    Tendencias

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    El balance de Nicolás Córdova tras el cierre de la gira de la Roja por Europa: “Están cambiando cosas que para ustedes pasan desapercibidas”
    El Deportivo

    El balance de Nicolás Córdova tras el cierre de la gira de la Roja por Europa: “Están cambiando cosas que para ustedes pasan desapercibidas”

    “Nos hacen reír aún más que el Barcelona”: la desopilante guerra tuitera entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

    Nicolás Massú sorprende y asume un nuevo desafío como entrenador del número uno de Argentina

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela
    Cultura y entretención

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    “A los pies del árbol”: Patricia Rivadeneira habita la cabeza de Humberto Maturana en GAM

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial
    Mundo

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana