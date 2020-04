Gobierno prepara plan para realizar un retorno gradual a clases

“Estamos preparando un protocolo de apertura de colegios que necesariamente tiene que ser progresiva”. De esta manera, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el domingo en la noche, en Chilevisión, la intención del gobierno de asegurar un regreso gradual de los alumnos a clases, debido a la pandemia del coronavirus que golpea al país.

Mañalich explicó que son varias las propuestas que están analizando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conjunto con la comisión de expertos del Covid-19. “Veo poco probable que mañana digamos: ‘Todos los niños vuelven a clases de manera simultánea’. Tenemos que ir soltando la mano de acuerdo a cómo se vean las cosas. Puede ser que en una comuna sea posible volver a clases, o que incluso volver la básica y no la media, un colegio sí, otro no, con un horario diferenciado, creo que hay muchas maneras de que podemos hacer esto y no tener una curva vertiginosa de contagios”, explicó el titular de Salud.

En esa misma línea, el ministro Figueroa dijo a La Tercera que “junto al Ministerio de Salud estamos trabajando en protocolos que permitan implementar de la mejor forma el retorno a clases presenciales, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Este protocolo combina aspectos sanitarios y pedagógicos, contemplando criterios de gradualidad y progresividad en el retorno a clases, sobre la base de aspectos como el territorio, niveles educativos, flexibilidad en horarios de ingreso, salida y almuerzo, entre otros”.

El tema se conversó el lunes en dos reuniones paralelas. La primera fue entre el comité asesor presidencial del Covil-19 y el ministro Mañalich, y la segunda entre el ministro de Educación y la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm).

En ese sentido, María Teresa Valenzuela, epidemióloga integrante del comité de expertos del gobierno, señaló que “tiene que haber una tasa de transmisión de la infección hacia la baja, porque esto no será una medida nacional, sino que tendría que ser gradual. Hoy son varios casos en que ya se habla de tasa efectiva, en ese sentido tiene que ir a la baja, en valor de -1 hacia abajo, porque es ahí cuando se comienza a controlar la epidemia”.

Agregó que “lo otro es que tiene haber seguridad de que no exista más allá de un 10% de enfermos donde no se haya sabido cuál fue su contacto con el virus”.

Aunque Salud y Educación están trabajando en coordinación este protocolo, es la autoridad sanitaria la que está fijando los lineamientos a seguir, según explicaron desde el gobierno.

Entre las variables a considerar destacan, por ejemplo, que el Instituto Nacional tendrá medidas distintas a establecimientos más pequeños y así asegurar el distanciamiento social, tanto en los espacios comunes como en las salas de clases.

Mismas variables se tomarán en cuenta para las comunas que estén en cuarentena o tengan mayores índices de contagios. En ese sentido, el retorno a clases -señalaron desde el Ejecutivo- podría ocurrir primero en provincias y luego en la Región Metropolitana, zona que concentra el mayor número de casos positivos.

Otra idea que está en estudio es favorecer a los alumnos de cursos menores, ya que de esta forma sus madres o padres podrían volver a trabajar, pero todo esto depende de las características de cada colegio y zona.

Expertos y alcaldes

Magdalena Vergara, directora de Acción Educar, indicó que “el retorno gradual me parece adecuado, siempre y cuando se asegure el distanciamiento social y la sanitización de los establecimientos”, dijo.

En esa misma línea Hernán Herrera, de la Corporación de Colegios Particulares (Conacep), sostuvo que “me parecería razonable que la gradualidad parta por la enseñanza media y luego la básica, pero acá son las disposiciones sanitarias las que mandan”.

Sin embargo, la gradualidad del retorno a clases no convenció a los alcaldes. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Fernando Paredes, manifestó que “no hay mucho espacio para la gradualidad, más cuando se ha planteado que a fin de mes y principios de mayo será el peak del coronavirus. En lo que sí creemos es en el retorno a clases, pero de manera telemática, pero presencial, ni hablar”.

Plazos

Desde que se adelantó el inicio de las vacaciones de invierno, el 27 de abril asoma como la fecha límite para determinar cuándo se vuelve a las clases. Sin embargo, desde el gobierno explican que ese día es cuando vence el plazo de la suspensión, el que podría prorrogarse y el ingreso gradual a las aulas sería posterior a esta fecha.

El ministro Figueroa indicó el lunes en Radio Duna que “es poco probable que sea el 27 de abril, pero va a ser la autoridad sanitaria la que va a informarlo”.

Cronología del proceso

Rol de alcaldes

El domingo 15 de marzo, a primera hora, los alcaldes de comunas como Providencia, La Florida y Las Condes anunciaron, de manera independiente, la suspensión de clases en colegios municipales.

Anuncio oficial

Si bien hasta ese 15 de marzo el gobierno no había sido partidario de aplicar la suspensión de clases, luego del anuncio de los ediles, el Presidente Piñera anunció la suspensión de clases por dos semanas.

Vacaciones

El 25 de marzo el Ejecutivo anunció que la suspensión de clases no solo se iba a extender por dos semanas más, sino que también se adelantaban las vacaciones de invierno para finales de abril.

Se mantiene plan

Pese a cuestionamientos de ediles y establecimientos particulares, el Mineduc mantuvo el adelanto de las vacaciones de invierno, que partieron ayer y se extenderán por un periodo de dos semanas.