Gobierno refuerza medidas ante pronóstico de heladas: se esperan temperaturas entre los -2 y -4 grados para la RM

Este viernes, el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, junto a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y el director metropolitano del Senapred, Miguel Muñoz, dieron a conocer las medidas preventivas y de apoyo por las heladas pronosticadas para este fin de semana.

Según detalló Durán, en la Región Metropolitana a partir del sábado se va a generar una ola de frío que va a mantenerse hasta el día lunes principalmente, “y que va a tener temperaturas que pudieran bordear entre los -2 y los -4 grados en la madrugada del domingo al lunes”.

Dependiendo de la zona de la RM, especialmente en algunas zonas agrícolas, “podría alcanzar incluso temperaturas de -6 grados”.

“Hacemos un llamado a toda la población, primero, a informarse. Segundo, al autocuidado, a la responsabilidad, y tercero, a la protección de las personas más vulnerables (...) si trabajamos unidos, vamos a efectivamente garantizar que la RM funcione con completa normalidad, pero con estas medidas de prevención”, expresó el delegado presidencial.

Sobre las medidas preventivas que se coordinaron, la ministra Toro detalló que se activará el Código Azul a partir de las 5 de la tarde del día de hoy, y estará vigente en la Región de Valparaíso, en Los Andes y San Felipe, y en toda la RM, Rancagua, Talca, Curicó, Chillán y Los Ángeles.

Con esto, los dispositivos de protección a personas en situación de calle serán reforzados con rutas sociales y rutas médicas que recorrerán los distintos lugares entregando abrigo, alimentación caliente, orientación, y ofreciendo a las personas el traslado a un albergue u eventualmente un centro de salud si hay peligro de la vida o de la salud.

Asimismo, hizo el llamado a toda la ciudadanía por si ven a una persona en situación de calle que esté pasando riesgo, especialmente por frío o precipitaciones, a hacer la alerta al call center que está en el 800-104-777, opción 0.

Precaución en las rutas

Por su parte desde Senapred hizo el llamado a las personas a no exponerse a condiciones que de alguna manera puedan ser causal de alguna emergencia.

“El fin de semana no ir a hacer trekking, no es el mejor momento, de sábado para domingo debiéramos tener precipitaciones aproximadamente entre 4 a 6 milímetros en precordillera y en cordillera”, indicó. “En precordillera posiblemente pueda ser agua-nieve, en cordillera va a ser nieve, por lo tanto no es el momento tampoco de exponerse a ese tipo de situaciones”, afirmó.

Asimismo, se implementará en la región una alerta temprana preventiva para así también incrementar así las coordinaciones entre municipios.

Por su parte desde Conaset advirtieron a los conductores para que tengan precaución al momento de conducir y revisar que los neumáticos estén con la presión correcta, ya que con el frío está el riesgo de que haya hielo en la calzada.

Sobre las rutas, Robinson Valdevenito, seremi de Obras Públicas, anunció que tienen un plan de conservación y mantención de nuestras rutas “y en específico para estos días, vamos a iniciar un plan de conservación en términos de lo que significan las cuestas, que son los lugares más complejos que vamos a tener en caso de heladas. Para esto va a haber una aplicación de sal en todos los lugares donde corresponda”.

“Actualmente están los cinco provinciales monitoreando la situación y vamos a estar día a día chequeando el estado de cada una de estas cuestas y rutasmás importantes de la región”, añadió.