SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Gobierno suspende de manera “momentánea” consulta indígena tras solicitud de comunidad involucrada

De acuerdo con el Ejecutivo, la posibilidad de suspender el proceso está dentro del reglamento de la consulta, mientras que el excopresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Francisco Huenchumilla, apuntó a razones electorales.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

Este lunes, el gobierno comunicó la suspensión de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras mapuches a realizarse en la Macrozona Sur, de acuerdo a una posibilidad contenida dentro del reglamento del mismo proceso.

La información fue confirmada a través de un comunicado emitido en conjunto por los ministerios del Interior y de Desarrollo Social y Familia.

En la comunicación señalan que “tras finalizar los primeros encuentros de la etapa de planificación en las 71 localidades que considera del proceso de consulta indígena por un nuevo sistema de tierras mapuche en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informan la suspensión momentánea del proceso”.

Según deslizan en el comunicado, la determinación se adoptó a raíz de la solicitud de uno de los grupos involucrados en la consulta. “La suspensión es un mecanismo contemplado en el reglamento de consulta indígena, el cual puede ser solicitado por el pueblo involucrado, como ha ocurrido en este proceso”, señalan.

“Su aplicación, en este caso, tiene por objetivo dar paso a una serie de diálogos territoriales con los distintos actores. Estas instancias permitirán profundizar en propuestas para un sistema de acceso a tierras más ágil y eficiente que el actual”, sostienen desde las secretarías de Estado.

Desde el gobierno reforzaron que “la suspensión de la consulta manifiesta la disposición a crear un espacio de trabajo conjunto para avanzar en medidas administrativas y legislativas que, considerando la voz de sus representantes, permitan avanzar en la reparación de la deuda histórica del Estado con este pueblo”.

Luego de conocerse el hecho, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, arremetió contra el Ejecutivo y señaló que “la suspensión de la consulta por parte del gobierno demuestra el fracaso total del presidente Gabriel Boric respecto de la política indígena. Por una parte, no logró derrotar el terrorismo y, por otra, lamentablemente no avanzó en materia de reconocimiento hacia los pueblos indígenas, en este caso al pueblo mapuche”.

En esa línea, emplazó al Ejecutivo a solicitar la salida del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, de la conducción del proceso, apuntando a que “esto la verdad comienza lentamente a desmoronarse y esto es solamente responsabilidad del Presidente de la República”.

En tanto, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla –quien fuera el copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento- sostuvo que “yo entiendo que es por el período electoral que se está viviendo”.

“Entiendo que eso se renueva cada 15 días, en espera de que exista un escenario distinto. Esa es la impresión que yo tengo”, agregó el senador por la Región de La Araucanía.

Más sobre:GobiernoConsulta indígenaMacrozona Sursistema de tierrasmapuches

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Violento incendio en Viña del Mar destruye cuatro viviendas

Petro busca reformar TLC con EE.UU. y poner fin a tratado con Israel: “El comercio no está por encima de la vida”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

Cónclave en Cerro Castillo: Boric adelanta que Presupuesto 2026 tendrá como ejes seguridad pública y responsabilidad fiscal

Michelle Bachelet aborda candidatura a Secretaría General de la ONU: “Si no resulta, no resulta”

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

4.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

5.
Cámara aprueba y despacha a ley proyecto que fija multa por no asistir a votar

Cámara aprueba y despacha a ley proyecto que fija multa por no asistir a votar

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Violento incendio en Viña del Mar destruye cuatro viviendas
Chile

Violento incendio en Viña del Mar destruye cuatro viviendas

Gobierno suspende de manera “momentánea” consulta indígena tras solicitud de comunidad involucrada

Cónclave en Cerro Castillo: Boric adelanta que Presupuesto 2026 tendrá como ejes seguridad pública y responsabilidad fiscal

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”
Negocios

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile

Repasa el triunfo de Colombia sobre Arabia Saudita en el Mundial Sub 20 y la goleada de EE.UU. sobre Nueva Caledonia

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia
Cultura y entretención

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Petro busca reformar TLC con EE.UU. y poner fin a tratado con Israel: “El comercio no está por encima de la vida”
Mundo

Petro busca reformar TLC con EE.UU. y poner fin a tratado con Israel: “El comercio no está por encima de la vida”

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición