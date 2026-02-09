SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Grifos sin capacidad y trayecto obstaculizado: las deficiencias que enfrentó Bomberos en el voraz incendio de La Vega Central

    Un día después del siniestro que afectó a cerca de 70 locales, los locatarios y arrendatarios damnificados relatan las horas de terror que vivieron en sus locales, algunos de los cuales se quemaron por completo, incluyendo millones de pesos en mercadería.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Incendio en más de 70 puestos en La Vega Central, RM. Captura Chilevisión.

    La Vega, feria libre fundada hace más de 130 años en la capital, fue el escenario de un incendio a las cuatro de la madrugada del pasado domingo. Entre las calles Lastra y Salas de Recoleta se produjo el siniestro que afectó entre 60 y 70 puestos, y cuyo origen sigue bajo investigación.

    Según Arturo Guerrero, vocero de La Vega, la mayoría de los locales alcanzados por las llamas vendían abarrotes, hortalizas, huevos y papas, además de funcionar también como bodegas. La cifra de comerciantes perjudicados todavía no está clara, porque puede que hayan puestos compartidos. “Normalmente son personas que arrendaban, muy pocos locatarios”, explica Guerrero.

    Dentro de los vendedores afectados se encuentra Enzo Bravo y su padre, quienes perdieron tres locales, donde vendían paltas y tomates. “Me llamó a las 4:20 de la mañana una comerciante llorando, desesperada, que se estaba quemando a La Vega; se estaba quemando su local y me dice “Enzo, tu local también se está quemando”, relata el locatario.

    El fuego fue controlado por cinco cuerpos de Bomberos y 17 carros, en un operativo donde los grifos del sector no funcionaron al ideal de su capacidad, según explican quienes vivieron de cerca el proceso. La baja presión de agua, el hecho de que no encontraron suficientes bocas de incendios, más los camiones en la calle que dificultaron el acceso de bomberos a algunas áreas, fueron obstáculos que estuvieron presentes en el combate.

    Bravo menciona que estuvo una hora “viendo un espectáculo de cómo se quemaba el local y los locales del lado, y los bomberos pasaban caminando por el frente de nosotros porque no tenían agua”.

    “Prácticamente en cada esquina hay un grifo, pero en las matrices a veces varios grifos están en una misma, entonces cuando los carros se alimentan de un grifo, si están en la misma matriz se ocupa la misma agua, entonces eso hace que baje la nivel de caudal y hay que buscar otras matrices en otro sector”, aclara el 2° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako.

    En todo caso, las fallas en los grifos, que afectaron en el inicio de la emergencia, se fueron resolviendo con sistemas de aljibe para la provisión de agua.

    Asimismo, la autoridad bomberil detalla que las máquinas que arrivaron al principio también generaron una suerte de cuello de botella en las calles, que afectó la llegada de otras unidades a tiempo, pero que finalmente se pudo solucionar con ayuda de Carabineros.

    Desde la institución plantean que dentro de las principales dificultades del operativo estuvo la carga de combustible en los locales, más el hecho de que todos estaban cerrados con rejas y cortinas metálicas.

    Por lo pronto, ahora los grifos serán revisados por la municipalidad, el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial Regional para verificar la situación. En todo caso, hasta aquí no se ha emitido un reporte formal de bomberos en torno a algún problema complejo de aguas.

    Bravo y su familia perdieron entre 15 y 20 millones de pesos en mercadería, monto al que se le suma la cámara de frío que habían adquirido para sellar la bodega que también se quemó. “El daño ya estaba hecho, no había nada que salvar, nada, absolutamente nada, solamente tirar agua para apagar el fuego”, recuerda.

    En este mismo tono, comenta que “hoy día es dantesco porque parece que hubieran tirado una bomba”. El locatario comenta que llegó temprano a buscar una gata que cuidaban, porque pensaron que había fallecido. Afortunadamente, la mascota estaba viva.

    Incendio en la Vega Central, RM, deja 70 puestos afectados. Captura Chilevisión.

    ¿Qué sigue?

    De acuerdo con el vocero del mercado, “son locales que son de fácil construcción, más que todo divididos por mallas, pero no son galpón con ladrillos ni cosas por el estilo, son más las rejas y harta mercadería de abarrotes”.

    Además, el director de la Vega Central, Cristián Cuevas, que calificó el hecho como una “desgracia muy grande”, anunció que planean situar carpas provisorias, medida que en todo caso es recibida con escepticismo por algunos afectados.

    “Muchos las vamos a desechar”, declara Enzo Bravo, quien explica que “si nos colocan en otro sector que se llama patio Quilicura nos pueden dejar para siempre ahí, nos van a dejar en ese otro sector y eso es lo que no queremos”.

    Es en este sentido que Bravo espera que se agilice la remoción de escombros para tener los espacios libres y poder trabajar en la reconstrucción.

    “Ahora con el alcalde (de Recoleta, Fares Jadue) vamos a ver los pasos a seguir, especialmente en todo lo relativo al apoyo siguiente a los locatarios, incluido retiro de escombros”, señaló el delegado Gonzalo Durán.

    Más sobre:La VegaIncendioRecoletaSantiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    Lo más leído

    1.
    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    2.
    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    3.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    4.
    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    5.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje
    Chile

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP
    Negocios

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas

    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U
    El Deportivo

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Todo lo que se sabe del regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en el spin-off de Había Una Vez… en Hollywood

    Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.
    Mundo

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    La dura condena contra Jimmy Lai, el símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre