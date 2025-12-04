Histórica baja en el consumo de alcohol: solo el 34,6% de los chilenos admite haber consumido en el último mes

En la comuna de La Pintana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, presentaron los principales resultados del 16° Estudio de Drogas en Población General, el que reveló una baja histórica en el consumo de alcohol entre los chilenos.

En detalle, el informe revela que la proporción de personas que declaran haber consumido alcohol en el último mes disminuyó a 34,6% (39,2% en 2022). Con ello, este es el registro más bajo desde el inicio del estudio en 1994.

La cifra consolida una caída de 14 puntos porcentuales en los últimos diez años (48,9% en 2014), con descensos estadísticamente significativos en los grupos de 26 a 34 años (50,1% a 42,5%) y 45 a 64 años (37,0% a 31,7%), que presentan los niveles más altos de uso.

Pese a esta disminución, el 47,2% de quienes consumieron alcohol reportó un episodio de embriaguez en el último mes, lo que refleja que los patrones de uso siguen siendo de riesgo en la población que utiliza esta sustancia.

Fuente: 16° Estudio de Drogas en Población General. Observatorio Chileno de Drogas.

Los motivos que explicarían esta baja

La directora de Senda planteó que manejan “varias hipótesis” que explicarían este descenso. Una de ellas apunta a que “ las personas redujeron su consumo durante la pandemia, y no volvieron a los números prepandemia. Y eso también permitió que esta baja fuera sostenida”.

Por otra parte, señaló que “la percepción de riesgo modera. Tenemos una percepción de riesgo de un 89,8% respecto al consumo de alcohol y a las consecuencias sociales y sanitarias que tiene respecto a la salud física también”.

Riffo también destacó que “hay generaciones, una cohorte que históricamente presentaba mayor prevalencia y hoy tiene más edad y adoptan estilos de vida más moderados. O sea, también tenemos acá la instalación de una cultura más saludable".

A eso sumó las nuevas medidas del “reglamento de la nueva Ley de Alcoholes que (…) en el fondo van mostrando que, si bien es una droga lícita, también tiene consecuencias sanitarias que son relevantes. Creemos que eso también podría estar influyendo en esta sostenida baja".

Por su parte, el ministro Elizalde destacó que el informe muestra “mejores cifras que las que teníamos antes, se ha generado mayor conciencia”.

“Ha habido un avance significativo entre este año y dos años atrás, y es el nivel más bajo de consumo de alcohol de la década. Y tenemos que seguir trabajando, porque a veces, respecto del alcohol, como es una droga legal, no tenemos conciencia del enorme daño que puede generar”, sostuvo.