Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”

El Hospital San Juan de Dios emitió un comunicado informando que el estado de Rodrigo Rojas Vade presentó una evolución clínica favorable.

Esto permitió su traslado desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a una unidad de cuidados intermedios. “Este cambio responde a una mejoría sostenida en su condición general, con estabilidad del estado clínico y adecuada respuesta al manejo terapéutico”, indicaron desde el centro hospitalario.

Añadiendo que “el paciente se mantiene bajo supervisión médica permanente, con controles clínicos periódicos y con el apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento”.

Cabe recordar que Rojas Vade, exconvencional conocido por fingir un cáncer, fue encontrado el pasado jueves a un costado de la Ruta 78 junto a un vehículo. Tenía manos y pies amarrados, golpes en la cara, rociado con un líquido que sería diluyente y rayados políticos en los brazos.

Si bien en un principio el hecho se investigó como un secuestro por la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI), cuando realizaron las diligencias, esto los llevó a tener una segunda hipótesis: un posible ataque simulado, o sea, que el autor sería el propio activista político.