SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”

    Desde el recinto señalaron que “el paciente se mantiene bajo supervisión médica permanente, con controles clínicos periódicos".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Rodrigo Rojas Vade

    El Hospital San Juan de Dios emitió un comunicado informando que el estado de Rodrigo Rojas Vade presentó una evolución clínica favorable.

    Esto permitió su traslado desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a una unidad de cuidados intermedios. “Este cambio responde a una mejoría sostenida en su condición general, con estabilidad del estado clínico y adecuada respuesta al manejo terapéutico”, indicaron desde el centro hospitalario.

    Añadiendo que “el paciente se mantiene bajo supervisión médica permanente, con controles clínicos periódicos y con el apoyo del equipo multidisciplinario del establecimiento”.

    Cabe recordar que Rojas Vade, exconvencional conocido por fingir un cáncer, fue encontrado el pasado jueves a un costado de la Ruta 78 junto a un vehículo. Tenía manos y pies amarrados, golpes en la cara, rociado con un líquido que sería diluyente y rayados políticos en los brazos.

    Si bien en un principio el hecho se investigó como un secuestro por la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI), cuando realizaron las diligencias, esto los llevó a tener una segunda hipótesis: un posible ataque simulado, o sea, que el autor sería el propio activista político.

    Más sobre:Rodrigo Rojas VadeUCIHospital San Juan de DiosMejoría

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Lo más leído

    1.
    Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

    Cadem muestra inédito arranque de Kast: supera en apoyo y desaprobación inicial a gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric

    2.
    Gobierno reafirma fin al FES y detalla quiénes quedarán excluidos de la gratuidad

    Gobierno reafirma fin al FES y detalla quiénes quedarán excluidos de la gratuidad

    3.
    Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas

    Activan alerta roja en toda la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a viviendas

    4.
    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    Portazo al proyecto del gobierno de Boric y excepciones para carreras técnicas: Quiroz profundiza en propuestas sobre CAE y gratuidad

    5.
    Universitarios sobre los 30 años con gratuidad representan el 1,43% de los estudiantes con el beneficio

    Universitarios sobre los 30 años con gratuidad representan el 1,43% de los estudiantes con el beneficio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    FNE descarta discriminación arbitraria en cálculo de aranceles de la educación superior tras ofensiva de universidades privadas
    Chile

    FNE descarta discriminación arbitraria en cálculo de aranceles de la educación superior tras ofensiva de universidades privadas

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”
    Negocios

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    La falla de la inteligencia artificial: una mirada desde la literatura

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    ¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial
    El Deportivo

    ¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial

    Con las mejores del planeta y dos rivales conocidas: las Diablas se ilusionan tras el sorteo del Mundial

    La U gana sin Paqui, la UC vuelve a remar y el increíble empate en La Calera: lo que dejó la Fecha 7 de la Liga de Primera

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Libro reúne tres aclamadas obras del dramaturgo Felipe Zambrano que vuelven a cartelera esta temporada
    Cultura y entretención

    Libro reúne tres aclamadas obras del dramaturgo Felipe Zambrano que vuelven a cartelera esta temporada

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Dolor, infidelidad y arte: la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera que llega a Netflix

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia
    Mundo

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Dimite el director del Centro de Contraterrorismo de EE.UU. por discrepancias con la guerra en Irán

    Rusia entra en un apagón digital: el Kremlin interrumpe servicio de Telegram, la última aplicación de mensajería disponible

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT