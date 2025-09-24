Iban de Iquique a Santiago: Fiscalía abre investigación por transporte de 60 extranjeros en bus accidentado en Copiapó

Entre los accidentes que se registraron durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias, un bus de pasajeros volcó en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 784, cerca de Copiapó, en la Región de Atacama. El hecho ocurrido el sábado 20 de septiembre dejó tres personas fallecidas -dos mujeres y un hombre- y 25 heridos. Abordo del bus viajaban 60 personas.

A raíz de la información que se conoció tras el accidente que protagonizó la máquina de la empresa Norte Azul, la Fiscalía de Atacama abrió una investigación de oficio luego que se determinara que el traslado no contaba con nómina de pasajeros y que los 60 ocupantes del bus eran de nacionalidad extranjera.

La información fue confirmada por el fiscal jefe (s) de Copiapó, Luis Miranda Flores, quien indicó que la indagatoria buscará establecer todo lo relativo al viaje, origen de sus pasajeros, contratación del servicio, costos de pasajes, situación migratoria de los viajantes y todo aquello que permita establecer las condiciones en que éste se realizaba, en un trayecto que comenzó en Iquique y que tenía como destino Santiago.

“No es común que en un viaje interprovincial todos los pasajeros de un bus sean de nacionalidad extranjera, algunos de los cuales, entre ellos los fallecidos, aún no han podido ser identificados ya que no portaban documentos y tampoco existía una nómina como lo exige la ley a toda empresa de transporte de esta naturaleza, documento que debe contener datos personales e incluso algún contacto de emergencia”, dijo el fiscal.

Miranda indicó que la investigación, cuyos resultados de las diligencias se mantendrá bajo reserva, buscará determinar si en este viaje hubo o no acciones que podrían constituir delito y sus eventuales responsables, para lo cual ya se está trabajando con la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI.

Cabe indicar que el día del accidente, Carabineros detuvo al chofer de la máquina, a quien se le habría detectado la presencia de droga en su sangre.