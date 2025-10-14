Incautan más de cinco kilos de éxtasis en el Aeropuerto de Santiago

Más de cinco kilos de droga fueron incautados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de un sujeto, de nacionalidad chilena, proveniente de España.

Fue la Brigada Investigadora Antinarcóticos de Aeropuerto (BRIANT) de la PDI, quienes en un control a vuelos internacionales, realizaron una fiscalización a un pasajero proveniente de Madrid.

Al momento de la inspección es que encontraron que tenía una maleta de doble fondo donde trasladaba 5 kilos y medio de MDMA, droga sintética popularmente conocida como éxtasis. Además contaba con 13 mil euros en efectivo.

El Subprefecto Sergio Paredes, jefe de la BRIANT Aeropuerto, afirmó que “el constante trabajo que se realiza por nuestro equipo de perfilamiento logró, mediante análisis, detectar un pasajero que portaba droga en un doble fondo artesanal. La misma sería distribuida en la Región Metropolitana y suma un total de 5 kilos que se traducen en 5 mil 500 dosis avaluadas en 500 millones de pesos”.

El detenido no tenía antecedentes y de acuerdo a la información entregada por la PDI, este quedó en calidad de imputado por la Fiscalía local de Pudahuel, sin embargo, el tribunal decidió no aplicar la medida de prisión preventiva, lo que fue apelado por la fiscalía.

Según detalló el fiscal Daniel Contreras de la Fiscalía Metropolitana Occidente, “es un ciudadano chileno, sin antecedentes, toda vez que es el perfil que buscan estas organizaciones para mandarlos probablemente con drogas y a la vuelta traer esta droga sintética de elaboración europea”.