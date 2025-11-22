Incendio en distribuidora de neumáticos en San Miguel provoca densa nube de humo visible en distintas comunas de la RM

Un voraz incendio se encuentra en combate en una distribuidora de neumáticos ubicada en la intersección de la avenida José Joaquín Prieto con Cuarta Avenida, comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

El siniestro se habría iniciado alrededor de las 7:30 de la mañana de este sábado, según los primeros antecedentes conocidos.

“ Al momento no tenemos evacuación de vecinos en el lugar porque no ha sido necesario . Como le digo, el incendio se encuentra controlado en la empresa, pero se mantienen los cortes de tránsito por JJ Prieto a la altura de Octava y Tercera Avenida, para que bomberos puedan seguir trabajando sin problemas”, detalló sobre el siniestro el teniente coronel Samuel Spikin, de la prefectura Santiago Sur de Carabineros.

INCENDIO

Bomberos @ViperOne_cbms Metropolitano Sur trabajando en primer Batallón de INCENDIO por fuego en local comercial, José Joaquín Prieto y Cuarta Avenida https://t.co/qnNOyRjkfK pic.twitter.com/uCZKZ1YskH — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) November 22, 2025

La emergencia está siendo combatida por bomberos de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín.

Por otro lado, las llamas también han provocado una densa columna de humo que ha sido visible desde distintos puntos de la capital, por lo que la Seremi de Salud RM enfatizó que las personas evitaran en lo posible la exposición directa con el humo.