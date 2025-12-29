SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendio forestal en Las Condes ya supera las 470 hectáreas y mantiene alerta amarilla comunal

    El siniestro, registrado en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, presenta un comportamiento extremo, pero sin amenaza inmediata a viviendas. Autoridades reforzaron el llamado a evitar actividades de riesgo ante las altas temperaturas.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un incendio forestal de gran magnitud, denominado Plaza Sur, afecta desde este lunes al sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo con el último reporte entregado por las autoridades, el fuego ha consumido alrededor de 470 hectáreas de vegetación, lo que llevó durante la tarde a declarar alerta amarilla comunal, vigente mientras las condiciones así lo ameriten.

    Al respecto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó que la rápida expansión del incendio se produjo en pocas horas debido a factores climáticos adversos.

    Pasamos de 20 a 90 y ahora a 470 hectáreas, en virtud de las condiciones de temperatura y viento”, señaló, detallando que, si bien el incendio no está controlado, se observa una tendencia a disminuir su intensidad gracias al descenso de la temperatura y a un cambio en el comportamiento del viento.

    Durán enfatizó que no existe afectación ni riesgo inmediato para viviendas, aunque recalcó que la situación se mantiene bajo monitoreo permanente.

    “No se prevé que pudiera dirigirse el incendio hacia zonas habitadas, pero siempre hay que estar atentos y tomar medidas de resguardo”, indicó.

    Asimismo, advirtió que el humo podría tener impactos sanitarios en sectores cercanos donde existen clínicas y zonas residenciales, aunque las proyecciones apuntan a una mejora durante las próximas horas.

    Descartan propagación a viviendas

    En tanto, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, explicó que este escenario había sido anticipado por las autoridades.

    Era un fenómeno que veníamos chequeando hace días, con alertas por altas temperaturas extremas y llamados reiterados a no exponerse al calor ni utilizar fuego en zonas con vegetación”, afirmó.

    En ese tenor, confirmó que el incendio de Las Condes no presenta peligro de propagación a viviendas ni a infraestructura crítica, pero insistió en que las condiciones siguen siendo complejas debido a la gran cantidad de material vegetal seco.

    “Las condiciones de mañana van a ser más fuertes que las de hoy, por lo tanto hay que prepararse y hacer caso a las instrucciones de la autoridad, especialmente si se activa el sistema SAE para evacuaciones”, subrayó.

    Respecto del origen del incendio, indicó que aún no hay una hipótesis definida, lo que será determinado por la investigación de Conaf.

    Llaman a no hacer trekking

    Desde el ámbito comunal, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, confirmó el rescate de una mujer que realizaba trekking en el sector afectado, operación que fue ejecutada por personal del GOPE de Carabineros.

    “Quiero hacer un llamado a que no ingresen por sectores no autorizados a los senderos de la precordillera, porque están poniendo en riesgo su vida”, advirtió.

    La jefa comunal destacó además el trabajo coordinado entre Bomberos, Conaf, Senapred, Carabineros, la municipalidad y Parque Cordillera. Según explicó, las zonas más cercanas a viviendas se encuentran resguardadas con brigadas forestales, lo que ha permitido contener el avance del fuego hacia sectores poblados.

    Más sobre:Las CondesIncendio forestalAlerta amarillaSan Carlos de ApoquindoGonzalo DuránSenapredNacional

