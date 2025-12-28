Incendios en Pichidegua: dos personas fueron formalizadas por uso negligente del fuego

Dos personas fueron formalizadas este sábado por su presunta responsabilidad en incendios registrados en la comuna de Pichidegua, Región de O’Higgins, producto del uso negligente del fuego o de fuentes de calor.

Según informó el fiscal de San Vicente, Gabriel Meza, ambos imputados fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de San Vicente de Tagua Tagua durante la jornada del 28 de diciembre, luego de ser detenidos el día anterior en procedimientos separados, uno a cargo de Carabineros y el otro por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

En uno de los casos, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. La solicitud fue acogida por el tribunal, que decretó además un plazo de investigación de 60 días.

Respecto del segundo detenido , el tribunal decretó medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, consistentes en arraigo nacional y firma periódica ante Carabineros. En este caso, se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Ambas investigaciones buscan determinar las responsabilidades penales derivadas de los incendios ocurridos en el sector, en el contexto de diligencias desarrolladas por las policías bajo coordinación del Ministerio Público.