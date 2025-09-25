Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

En el Hospital Roberto del Río se encuentra internada grave una lactante de siete meses de edad que sufrió una fractura craneal, mientras la Fiscalía y la PDI indagan la causa de la compleja lesión.

Según se conoció, la indagatoria inicial apunta a comprobar o descartar una presunta agresión por parte de un adulto , por lo que los investigadores interrogaron, en primera instancia, a los padres de la menor y a su abuela paterna.

Todo comenzó en horas de la tarde, cuando los progenitores -ambos de nacionalidad venezolana- llegaron con la bebé lesionada hasta el Hospital San Borja, en Santiago Centro. Ahí, los facultativos le realizarón exámenes de urgencia y corroboraron la existencia de una fractura en su cráneo.

Ante la situación, los padres de la niña fueron consultados por el origen de la lesión, pero afirmaron desconocerla, ya que, aseguraron, en ese momento la menor se encontraba bajo el cuidado de su abuela paterna.

Producto de la gravedad de sus lesiones, la lactante fue derivada al hospital pediátrico Roberto del Río, en la comuna de Independencia.