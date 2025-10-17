SUSCRÍBETE
Nacional

Informe de la Fiscalía Nacional a seis años del 18-O contabiliza 35.146 delitos, 21.766 imputados y 20.727 víctimas

El reporte del Ministerio Público da cuenta de 11.500 causas por apremios ilegítimos, 464 víctimas de trauma ocular y una tasa de condenas del 14,3% en delitos con imputado conocido en causas de Derechos Humanos. Asimismo, consigna la ocurrencia de 11.156 delitos contra la propiedad y saqueos.

Por 
José Navarrete
 
María Catalina Batarce
Andres Perez

A seis años del llamado “estallido social” del 18 de octubre de 2019, la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, y la directora de la Unidad de Derechos Humanos del ente persecutor, Alejandra Seguel, dieron a conocer este viernes un pormenorizado Informe Estadístico del periodo.

El trabajo consigna que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, se registraron 32.901 casos, correspondientes a 35.146 delitos, involucrando a 21.766 imputados conocidos y 20.727 víctimas como consecuencia de ese contexto definido para efectos del informe como “estallido social”.

“El sistema penal se vio desafiado no solo por el volumen de casos, sino también por la complejidad y gravedad de los delitos”, explicó el fiscal nacional, Ángel Valencia, en el documento elaborado por el Ministerio Público.

El reporte constata que el 46,9% de los delitos se concentró en la Región Metropolitana, con predominio de hechos de violencia institucional, saqueos y desórdenes públicos. Entre los principales hallazgos, destacan 11.500 causas por apremios ilegítimos, 464 víctimas de trauma ocular y una tasa de condenas del 14,3% en delitos con imputado conocido en causas de Derechos Humanos.

Más de 11 mil delitos contra la propiedad y saqueos

Los delitos del periodo se agruparon en seis categorías: de violencia institucional, de maltrato contra agentes del estado, contra la propiedad y saqueos, desórdenes públicos y delitos de incendio.

Considerando esa categorización, los delitos de violencia institucional ejercida por agentes del estado corresponden a 12.002 y delitos contra la propiedad y saqueos 11.156, concentrándose estos durante las dos últimas semanas de octubre de 2019.

En cuanto a los incendios, se registraron 703 causas y 732 delitos: 470 incendios en propiedades y 161 incendios con peligro para las personas. Los principales hechos afectaron inmuebles comerciales, estaciones del Metro, oficinas públicas e iglesias.

Respecto al fenómeno de “violencia institucional”, el Ministerio Público indicó que delitos de apremios ilegítimos (70,4%) y abusos contra particulares (20%) son los que presentaron una mayor frecuencia, concentrándose principalmente en los meses de octubre y noviembre de 2019, en las comunas de competencia de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Providencia concentró la mayor cantidad de desórdenes públicos

Dentro del ámbito de delitos de maltrato contra agentes del estado, cabe destacar que el principal delito correspondió a maltrato de obra a Carabineros (53,6%), seguido por el delito de atentado y amenazas contra la autoridad (18,1%), destacando principalmente las regiones de Valparaíso y la Región de Antofagasta, quienes alcanzaron 156 y 118 denuncias respectivamente durante noviembre de 2019.

Por otro lado, tratándose de los ingresos registrados en la Región Metropolitana, la comuna de Providencia fue la que concentró la mayor cantidad de desórdenes públicos y otros (con 431 delitos), seguido por las comunas de Santiago (con 338 delitos), la comuna de Puente Alto (con 243 delitos) y la comuna de Maipú (con 219 delitos)

Siete muertes atribuidas a “violencia institucional”

Durante el período correspondiente al estallido social, ingresaron denuncias correspondientes a fallecimientos ocurridos dicho contexto. La cantidad de víctimas pesquisadas en estas denuncias alcanzan a 30 personas.

En cuanto al fenómeno específico en que se produjeron estas muertes, el mayor número de fallecimientos están relacionados con incendios (14); en segundo lugar, se producen en el contexto de delitos de desórdenes públicos (9), específicamente provocado entre particulares; y, en tercer lugar, corresponden a fenómeno de violencia institucional (7), en los cuales se inicia investigación por alguna acción u omisión de agentes del Estado.

Por otro lado, en cuanto a las investigaciones penales por traumas oculares ocasionados por agentes estatales en contra de manifestantes, se registraron 464 víctimas, de las cuales el 84,1% fue atacada con proyectiles. Asimismo, se registran dos personas que sufrieron la pérdida total de visión de ambos ojos. Un gran número de esas víctimas (132 personas), sufrieron la pérdida de visión total de un ojo.

Respecto a estos delitos, el 91% de las investigaciones ya están concluidas y el 14,3% de los delitos con imputado conocido derivó en condenas.

