Inicia empadronamiento biométrico a migrantes en situación irregular: más de 190 mil personas se han inscrito en el formulario online

Este martes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer y el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general Luis Silva, supervisaron el inicio del proceso presencial de empadronamiento biométrico para aquellas personas que ingresaron de manera irregular al país.

El procedimiento -que se enmarca en la Ley de Migración y Extranjería y que mandata la creación de un Registro Nacional de Extranjeros- comenzó a fines de mayo de este año, cuando el Servicio Nacional de Migraciones firmó un convenio interinstitucional con la PDI para implementar el empadronamiento. Luego, el 15 de junio comenzó la etapa de inscripción para el registro a través de un formulario online.

A la fecha, se han inscrito 190.600 personas, quienes deberán concurrir a 75 puntos a lo largo de Chile, y que hoy inicia en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins y Biobío.

El subsecretario del Interior manifestó que el empadronamiento “va a permitir que el Servicio Nacional de Migraciones tenga una base de datos de todas las personas que se empadronen biométricamente, que tenga sus huellas, rostro, un nombre y una historia”, además de “saber con mas precisión cuántas personas hay y en qué lugares están”.

“Venir a un recinto de la Policía de Investigaciones a entregar la huella, el rostro, un nombre y una historia es algo que valoramos porque permite hacer la diferencia de aquellos que no están disponibles, han ingresado de manera irregular a Chile y no están disponibles a entregar su huella, ni su rostro ni un nombre”, apuntó.

Además, enfatizó en que el proceso “no es un perdonazo ni tampoco es un proceso de regularización masiva, esta es una acción de seguridad con el objeto de poder tener la identidad de aquellas personas que están en el territorio nacional”.

Asimismo, recalcó que el empadronamiento “no implica entregar un número de rut o un carnet de identidad”.

Según explicó la autoridad, para que una persona migrante pueda solicitar el formulario, primero debe autodenunciarse ante la Policía de Investigaciones o bien presentar un comprobante de declaración voluntaria por ingreso por paso no habilitado en el portal de cero filas ingresada hasta el 30 de junio.

Tras ello, debe ingresar al sitio web empadronate.serviciomigraciones.cl para completar el registro online y así agendar una cita presencial de empadronamiento.

De esa manera, el subsecretario Monsalve destacó que tras observar la cantidad de migrantes que han solicitado el formulario, una de las primeras conclusiones que se han sacado es que son “mucho más de lo que tenía registro el país”, ya que el número de personas registradas que se habían denunciado ante la PDI por haber ingresado de manera irregular a Chile estaba en torno a los 150 mil.

Así, la autoridad indicó que el Servicio Nacional de Migraciones firmará un convenio de colaboración con la PDI, Carabineros, Ministerio Público y Registro Civil, el cual permitirá que dichas instituciones puedan acceder a la base de datos del Servicio.

“Eso resuelve un problema de seguridad y de eficacia en la persecución penal, porque no podemos perseguir penalmente a alguien si es que no tenemos ninguna información de ellos”, explicó, agregando que el “empadronamiento mejora las condiciones de seguridad del país”.

La base de datos, indicó Monsalve, será de ayuda para cuando Carabineros realicen controles de identidad a personas migrantes, puesto que existirá la “posibilidad de saber quién es esa persona, cuál es su nombre, saber su huella, rostro y, eventualmente, tener sus antecedentes”.

El despliegue de las oficinas móviles comenzará el 13 de julio en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins y Biobío. En tanto, desde el 17 de julio comenzará la atención presencial en las demás regiones del país, tanto los puntos fijos como móviles.

Se contempla que el proceso se extienda durante los meses de julio, agosto y septiembre hasta el 6 de octubre.

¿Qué ocurre en el caso de ciudadanos venezolanos?

El subsecretario del Interior manifestó que en la mayoría de los países, las instituciones chilenas “tienen relaciones que permiten acceder a los antecedentes de las personas cuando estos son requerido”, pero que hay otras naciones donde “eso no funciona, no es posible porque no están restablecidas las relaciones diplomáticas o las relaciones políticas o las relaciones entre las instituciones para acceder a esa información”.

En ese sentido, reconoció que “el principal desafío” se tiene con Venezuela. Y que se espera mejorar tras el nombramiento de Jaime Gazmuri como embajador en dicho país.

“Una de las principales acciones que le hemos solicitado al embajador es poder coordinar una reunión que pudiera sostenerse entre nuestras contrapartes de Interior y de las policías con el gobierno venezolano”, para así “poder abrir esa puerta tan importante que nos va a permitir tener la base de datos en Chile”.

“Y a partir de ese acuerdo que esperamos lograr, poder solicitar al gobierno y al Estado venezolano los antecedentes de las personas que tenemos su registro aquí en Chile”, explicó.

De todas maneras, hizo el punto en que “hoy día las instituciones tienen algún tipo de relación, yo sé que el Ministerio Público accede a información de la justicia venezolana, no es que no haya ninguna pero no hay una relación suficientemente fluida, que es lo que buscamos al llegar a un acuerdo. En el caso de la PDI, la información va a poder cruzarse con la base de datos que tiene la PDI en Chile y también con la base de datos que tiene Interpol, yo creo que eso ya es un primer filtro”.