Investigaciones en marcha: fiscal nacional dice que hay “hipótesis preliminares” sobre posible intencionalidad en incendios del centro sur

En medio de una de las emergencias por incendios forestales más graves de los últimos años en el centro sur del país, el gobierno y el Ministerio Público confirmaron que ya se encuentran desplegados equipos especializados para investigar el origen de los siniestros, sin descartar hipótesis de intencionalidad, aunque subrayando que no es oportuno adelantar conclusiones mientras los incendios siguen activos.

Tras la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordaron el estado de las investigaciones en paralelo al operativo de emergencia, remarcando que el foco inmediato del Estado sigue siendo la protección de la vida y el combate del fuego.

La principal prioridad

El ministro Cordero fue enfático en señalar que “el foco actual del Estado es combatir los incendios”, pero precisó que, de manera simultánea, Carabineros y la Policía de Investigaciones han reforzado su despliegue para aislar sitios del suceso relevantes, siempre que ello no interfiera con las labores de evacuación y extinción.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En esa línea, confirmó que ambas policías cuentan con equipos especializados en investigación de incendios, los cuales ya fueron trasladados a las regiones afectadas, según se informó durante la reunión del Cogrid nacional.

No obstante, el secretario de Estado advirtió que anticipar causas concretas sería impropio mientras la emergencia esté en desarrollo, aunque aseguró que “los medios estatales, y especialmente los forenses, vinculados a la indagación de los incendios, ya se encuentran desplegados en ambas regiones”.

Fiscalía evita especulaciones

Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia reforzó el llamado a la prudencia, indicando que el momento actual es enfrentar la catástrofe y detener los incendios, sin descuidar las acciones investigativas que permitan esclarecer responsabilidades una vez que las condiciones lo permitan.

Según explicó, las fiscales regionales de Ñuble y Biobío han instruido a las policías resguardar los sitios del suceso en la medida de lo posible, siempre priorizando la seguridad de las personas y el trabajo de los equipos de emergencia.

Valencia reveló que ya existen algunas hipótesis preliminares que están siendo analizadas por los equipos investigadores, aunque recalcó que no corresponde hacerlas públicas en esta etapa.

Incluso, detalló que se adoptaron medidas extraordinarias para fortalecer el trabajo investigativo, como la suspensión de feriados legales de fiscales especializados en incendios, con el fin de reincorporarlos de inmediato a estas diligencias.

Intencionalidad, negligencia o causas accidentales

El jefe del Ministerio Público recordó que la experiencia previa, especialmente en la Región del Biobío, ha demostrado que los incendios forestales pueden tener múltiples orígenes, que van desde acciones intencionales, hasta accidentes eléctricos o conductas negligentes de personas naturales.

“Nunca es oportuno especular respecto del origen”, enfatizó Valencia, subrayando que cuando existan antecedentes sólidos y conclusiones técnicas, las fiscales regionales comunicarán oficialmente los resultados de las investigaciones.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que muchos de los incendios más relevantes continúan en curso, lo que impide el inicio inmediato de peritajes en terreno.

Se trata, además, de sitios abiertos y de gran extensión, donde el resguardo total resulta complejo mientras el fuego no sea completamente controlado.

En ese contexto, el gobierno y la Fiscalía reiteraron que todas las capacidades investigativas del Estado están activadas, pero que cualquier determinación sobre responsabilidades deberá esperar a que las condiciones de seguridad permitan un trabajo pericial riguroso y sin interferencias.