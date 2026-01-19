SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigaciones en marcha: fiscal nacional dice que hay “hipótesis preliminares” sobre posible intencionalidad en incendios del centro sur

    Mientras el combate del fuego sigue siendo la prioridad absoluta, policías y fiscales ya resguardan sitios clave y activan diligencias para esclarecer el origen de los siniestros que afectan a Ñuble y Biobío.

    Por 
    Roberto Martínez
    Fiscal nacional Ángel Valencia y ministro de Seguridad Pública Luis Cordero

    En medio de una de las emergencias por incendios forestales más graves de los últimos años en el centro sur del país, el gobierno y el Ministerio Público confirmaron que ya se encuentran desplegados equipos especializados para investigar el origen de los siniestros, sin descartar hipótesis de intencionalidad, aunque subrayando que no es oportuno adelantar conclusiones mientras los incendios siguen activos.

    Tras la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordaron el estado de las investigaciones en paralelo al operativo de emergencia, remarcando que el foco inmediato del Estado sigue siendo la protección de la vida y el combate del fuego.

    La principal prioridad

    El ministro Cordero fue enfático en señalar que “el foco actual del Estado es combatir los incendios”, pero precisó que, de manera simultánea, Carabineros y la Policía de Investigaciones han reforzado su despliegue para aislar sitios del suceso relevantes, siempre que ello no interfiera con las labores de evacuación y extinción.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En esa línea, confirmó que ambas policías cuentan con equipos especializados en investigación de incendios, los cuales ya fueron trasladados a las regiones afectadas, según se informó durante la reunión del Cogrid nacional.

    No obstante, el secretario de Estado advirtió que anticipar causas concretas sería impropio mientras la emergencia esté en desarrollo, aunque aseguró que “los medios estatales, y especialmente los forenses, vinculados a la indagación de los incendios, ya se encuentran desplegados en ambas regiones”.

    Fiscalía evita especulaciones

    Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia reforzó el llamado a la prudencia, indicando que el momento actual es enfrentar la catástrofe y detener los incendios, sin descuidar las acciones investigativas que permitan esclarecer responsabilidades una vez que las condiciones lo permitan.

    Según explicó, las fiscales regionales de Ñuble y Biobío han instruido a las policías resguardar los sitios del suceso en la medida de lo posible, siempre priorizando la seguridad de las personas y el trabajo de los equipos de emergencia.

    Valencia reveló que ya existen algunas hipótesis preliminares que están siendo analizadas por los equipos investigadores, aunque recalcó que no corresponde hacerlas públicas en esta etapa.

    Incluso, detalló que se adoptaron medidas extraordinarias para fortalecer el trabajo investigativo, como la suspensión de feriados legales de fiscales especializados en incendios, con el fin de reincorporarlos de inmediato a estas diligencias.

    Intencionalidad, negligencia o causas accidentales

    El jefe del Ministerio Público recordó que la experiencia previa, especialmente en la Región del Biobío, ha demostrado que los incendios forestales pueden tener múltiples orígenes, que van desde acciones intencionales, hasta accidentes eléctricos o conductas negligentes de personas naturales.

    Nunca es oportuno especular respecto del origen”, enfatizó Valencia, subrayando que cuando existan antecedentes sólidos y conclusiones técnicas, las fiscales regionales comunicarán oficialmente los resultados de las investigaciones.

    Finalmente, ambas autoridades coincidieron en que muchos de los incendios más relevantes continúan en curso, lo que impide el inicio inmediato de peritajes en terreno.

    Se trata, además, de sitios abiertos y de gran extensión, donde el resguardo total resulta complejo mientras el fuego no sea completamente controlado.

    En ese contexto, el gobierno y la Fiscalía reiteraron que todas las capacidades investigativas del Estado están activadas, pero que cualquier determinación sobre responsabilidades deberá esperar a que las condiciones de seguridad permitan un trabajo pericial riguroso y sin interferencias.

    Más sobre:Incendios forestalesFiscal nacionalÁngel ValenciaIntencionalidadMinistro Luis CorderoSeguridadRegión de ÑubleRegión de BiobíoNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridades califican de megaincendio emergencia en Ñuble y Biobío: 19 fallecidos, 25 mil hectáreas afectadas y más de 1.500 damnificados

    Con el gabinete prácticamente cerrado, Kast ultima los detalles de la presentación de ministros

    A semanas del fin de su mandato, Boric enfrenta nuevo megaincendio que ha dejado 19 fallecidos

    El Comité Nacional para la Administración de Gaza: el paso clave de la segunda fase del plan de paz

    Europa va a las urnas: las elecciones que marcarán al Viejo Continente durante 2026

    Kast brinda tregua al gobierno a pesar de críticas por la tardanza en la gestión de la emergencia

    Lo más leído

    1.
    Incendios forestales en el centro-sur del país: lo último que se sabe

    Incendios forestales en el centro-sur del país: lo último que se sabe

    2.
    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    3.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    4.
    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    5.
    Incendios forestales en La Araucanía: cerca de 60 detenidos por siniestros en la región durante la temporada

    Incendios forestales en La Araucanía: cerca de 60 detenidos por siniestros en la región durante la temporada

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Autoridades califican de megaincendio emergencia en Ñuble y Biobío: 19 fallecidos, 25 mil hectáreas afectadas y más de 1.500 damnificados
    Chile

    Autoridades califican de megaincendio emergencia en Ñuble y Biobío: 19 fallecidos, 25 mil hectáreas afectadas y más de 1.500 damnificados

    Con el gabinete prácticamente cerrado, Kast ultima los detalles de la presentación de ministros

    A semanas del fin de su mandato, Boric enfrenta nuevo megaincendio que ha dejado 19 fallecidos

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”
    Tendencias

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Con dedicatoria a sus críticos: la feroz reacción de Javier Correa tras volver al gol en la caída de Colo Colo
    El Deportivo

    Con dedicatoria a sus críticos: la feroz reacción de Javier Correa tras volver al gol en la caída de Colo Colo

    Temprana derrota: Alejandro Tabilo se despide en sets corridos del Abierto de Australia ante el francés Halys

    El despertar goleador de Correa no le alcanza a Colo Colo: el Cacique tropieza ante el Alianza Lima de Pablo Guede

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    El Comité Nacional para la Administración de Gaza: el paso clave de la segunda fase del plan de paz
    Mundo

    El Comité Nacional para la Administración de Gaza: el paso clave de la segunda fase del plan de paz

    Europa va a las urnas: las elecciones que marcarán al Viejo Continente durante 2026

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”