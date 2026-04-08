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    Jacqueline Sepúlveda se impone en el balotaje y se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción

    La académica es la primera mujer en ser electa para el cargo en los 107 años de historia de la casa de estudios penquista.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Tras el balotaje de este miércoles, Jacqueline Sepúlveda resultó finalmente electa como rectora de la Universidad de Concepción para el período 2026-2030, convirtiéndose así en la primera mujer que asumirá el cargo en los 107 años de historia de la casa de estudios superiores.

    Según se informó desde el plantel, con un 94,1% de participación en la segunda vuelta, Sepúlveda Carreño se hizo con el 52,7% de las preferencias, superando a la candidatura de Paulina Rincón, quien obtuvo el 42,37% de los votos.

    Tras conocerse los resultados, Sepúlveda saludó a la comunidad universitaria y abogó por la unidad de todos sus miembros.

    “Quiero hacer un llamado a la unidad, a las personas que por A, B, C motivos, no era su predilección, no era su intención de voto, a partir de hoy la Universidad es un conjunto, la Universidad entera tiene unidad y yo quiero trabajar con todas y todos, porque en esta Universidad no sobra nadie”, expresó.

    Agregó que para lograr el desarrollo de la casa de estudios, “necesitamos estar todas juntas y juntos, más unidos que nunca, porque eso es lo que queremos, el real sentido de la unidad de la Universidad de Concepción”.

    Durante su candidatura, la académica relevó constantemente el rol de la mujer en puestos de poder, tal como lo indicó el martes en entrevista con La Tercera, donde además entregó su visión para temas vigentes en la educación superior, como el CAE y la gratuidad en mayores de 30 años, entre otros.

    Por su parte, la candidata derrotada, Paulina Rincón, valoró el proceso eleccionario y se sumó al llamado de Sepúlveda a la unidad institucional.

    “El llamado es el habitual, cada uno desde sus propios lugares tiene que hacer un trabajo de excelencia, centrado en la calidad de lo que hacemos. En formación, en investigación, en la tercera misión, la vinculación con el medio, y por supuesto, desde los distintos roles de gestión”, sostuvo.

    Así, la nueva rectora asumirá sus funciones el 14 de mayo próximo, para el período que se extiende hasta el año 2030.

    Jacqueline Sepúlveda

    María Jacqueline Sepúlveda Carreño (62) es Química-Farmacéutica de la Universidad de Concepción y doctora de la Universidad Karl-Franzens de Graz, Austria.

    Desde 1994 se desempeña como académica de la Universidad de Concepción, donde es profesora titular del Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Biológicas.

    Durante su trayectoria, trabajó en la industria farmacéutica en Sandoz AG, en Basilea, Suiza, participando en el desarrollo de nuevos fármacos.

    Además, cuenta con diplomados en Metodologías de Investigación Clínica y en Revisiones Sistemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

    Su formación postdoctoral se ha desarrollado en destacadas instituciones de Europa y América. Realizó estudios en el Laboratorio de Fisiología de la Conducta de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela; en el Instituto Max-Planck de Psiquiatría de Múnich, Alemania; en el Departamento de Biología Celular y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, España; en el Departamento de Psicofarmacología del Zentralinstitut fuer Seelische Gesundheit de Mannheim, Alemania; en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, España; y en el Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) de Toronto, Canadá. Para ello obtuvo becas del gobierno austríaco, a través del Österreichischer Akademischer Austauschdienst (ÖAAD) y del Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung; del gobierno alemán, mediante el Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD); del gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y de la OEA/CICAD en conjunto con el gobierno de Canadá.

    Inició sus actividades académicas como colaboradora-docente en la Universidad Karl-Franzens de Graz, Austria, en el Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Químicas.

    A lo largo de su trayectoria en la Universidad de Concepción, fue miembro fundadora del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Biológicas; creadora y directora del Programa Interdisciplinario de Drogas de la Universidad de Concepción; creadora y directora del Magíster en Drogodependencias; directora de la Sociedad de Farmacología de Chile; directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Biológicas; instauró el curso transversal de One Health en la Universidad de Concepción y fue la primera vicerrectora de la casa de estudios superiores.

    Más sobre:Universidad de ConcepcióneleccionesJacqueline Sepúlvedarectora

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