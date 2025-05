Jorge Escobar insiste en su inocencia en muerte de Tomás Bravo: “Me lo sacaron de ahí, alguien lo sacó de ahí”

12 minutos dialogó con la prensa Jorge Escobar, al finalizar su declaración en el marco del juicio oral que se desarrolla en su contra en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete por el delito de abandono de menor con resultado de muerte en el caso del pequeño Tomás Bravo.

Escobar insistió en su inocencia y afirmó que terceras personas serían responsables de la desaparición y muerte del menor de tres años.

El hombre, tío abuelo del niño, repitió ante los periodistas el relato que hizo al tribunal sobre lo ocurrido cuando salió con él a arrear animales la tarde del 17 de febrero de 2021, algo que era habitual para ellos en el campo.

Según explicó, en el trayecto se percató de que se le había extraviado una vaca y descendió una cuesta solo, distanciándose entre 40 y 50 metros del niño. “Estaba muy peligroso bajar y arriba estaba seguro”, afirmó.

“Llegamos al lugar donde estaban las vacas abajo, pero ahí me faltaba esa que andábamos buscando. Y ahí yo dejé a Tomasito arriba y le dije que se quedara ahí, para bajar yo a buscar, o sea, a corretear los animales, para sacarlos del lugar. Él se quedó arriba”, relató.

Según aseguró, siempre estaba mirando al menor que estuvo un momento junto a un perro que los acompañaba. En un espacio de tres minutos dejó de verlo, concentrado en sus quehaceres y al volver a mirar al lugar no lo encontró.

“Lo pierdo de vista y ahí yo lo llamo, lo llamo y no contesta, y ahí ya me olvidé de las vacas y subí nuevamente hacia arriba a verlo, porque no contestó. Y ahí llego arriba, en el camino no estaba.

Escobar dijo que vio huellas de los pasos del pequeño por unos tres metros que desaparecían antes de llegar a una barranca.

“Fueron de dos a tres minutos más o menos, exactamente, porque yo andaba sin reloj, nunca he usado reloj, y no vi el tiempo tampoco, porque uno no anda preocupado de eso, porque uno nunca va a pensar que va a pasar algo”, le hizo ver a los periodistas.

Escobar indicó que el punto estaba cercano a un lugar de malezas altas que coincidían con otros senderos.

“Lo busqué en el lugar y nada, lo llamaba, lo gritaba y me quedaba callado para ver si escuchaba algo de él, nada. Me lo sacaron de ahí, alguien lo sacó de ahí, hay incluidas terceras personas en esto, porque ADN hay, hay rastros de ADN y nadie buscó eso. El primer día de investigación, tuvieron esos ADN y nadie los ha buscado", sostuvo.

Tomás Eduardo Bravo Gutiérrez tenía tres años y siete meses cuando fue reportado como desaparecido. Se habría extraviado cerca de la Ruta P-40, en el sector del puente El Molino de Caripilún, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío. Su cuerpo fue encontrado a dos kilómetros de su hogar, en una zanja al costado de un predio, el viernes 26 de febrero de 2021.

Jorge Escobar cuestionó el proceder del fiscal de Arauco, José Ortiz, asegurando que lo presionó para que se inculpara por lo ocurrido cuando estuvo detenido en la Cárcel El Manzano.

“De repente, apareció él y yo lo quedé mirando, con portafolio con papeles y cuestiones. Y se sienta y empieza a decirme que él venía a que yo firmara los papeles ahí, que yo me culpara, ‘porque si no te culpas te voy a culpar igual’, me dijo, y ‘te voy a poner cadena perpetua’. Me dijo muchas cosas que me hirieron, y dentro de eso, me dijo al final, cuando yo le decía, ‘yo no firmo porque yo no soy culpable, no tengo por qué firmar’. Y entonces, de ahí me dijo, bajamos la condena de perpetua a 10 años, me dijo, te doy 10 años y yo le contestaba no tengo por qué firmar porque no soy culpable”, aseguró.

El sujeto aseguró estar tranquilo y que no le importa lo que digan sobre él, haciendo hincapié en que no es culpable de nada.

“Inocente, inocente. Porque con toda la presión que he recibido yo, y todos los años, yo creo que una persona que es culpable no aguanta”, comentó.