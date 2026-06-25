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    Juzgado de Santiago se declara incompetente en Democracia Viva y devuelve el caso a Antofagasta

    La causa había sido derivada a la capital por un fallo dividido de la Corte de Apelaciones de la ciudad nortina. Al volver al norte, si el tribunal de alzada antofagastino insiste en su postura, se trabará una contienda de competencia que deberá resolver la Suprema.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Ministro aclaró la situación de Democracia Viva.

    El 8° Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer la causa por los convenios de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo, agrupadas en una sola investigación, estableciendo que el tribunal competente para continuar el proceso es el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

    La decisión fue adoptada tras una audiencia convocada para resolver sobre su competencia para tramitar esta causa, en que existe acusación de la Fiscalía por doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos.

    La causa había sido derivada a Santiago por un fallo dividido de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de mayo de este año.

    Entonces, el tribunal de alzada nortino razonó que el principio de los hechos investigados se situaba en Ñuñoa, comuna en la que estaba el departamento que sirvió para la constitución de la fundación Democracia Viva. El traslado estaba siendo solicitado por las defensas de Daniel Andrade y Catalina Pérez.

    Para resolver, en esta oportunidad, la jueza Estefanía Asenjo Arellano aplicó las normas del Código Orgánico de Tribunales, que establecen que, cuando existen múltiples hechos investigados de manera conjunta, la competencia corresponde al tribunal del lugar donde se inicia la ejecución del primer delito.

    En ese contexto, la jueza determinó que el primer acto que constituye el inicio de ejecución del delito de fraude al fisco ocurrió el 1 de julio de 2022, con la suscripción de un convenio entre la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo).

    En su fallo, el tribunal estableció que este hecho tuvo lugar en Antofagasta, lo que determina la competencia territorial del tribunal nortino para continuar con la causa.

    Cabe señalar que, en mayo pasado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta había declarado la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta para conocer esta investigación, ordenando su traslado a Santiago, medida que fue controvertida en su momento por el Ministerio Público.

    En su resolución, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, acogiendo la postura de la Fiscalía Regional de Antofagasta, resolvió devolver los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que resuelva si insiste en derivar los antecedentes al juzgado capitalino.

    En caso de que el tribunal de alzada antofagastino insista, se trabará una contienda de competencia que deberá resolver la Corte Suprema.

    Más sobre:Democracia VivaFiscalía de AntofagastaFundacionesLíos de platasConveniosFibraFusupoTomarte

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