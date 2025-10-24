La Araucanía: oficial de Carabineros repele ataque de encapuchados armados en la Ruta 5 Sur a la altura de Victoria

Un oficial de Carabineros repelió un ataque de sujetos armados en la Ruta 5 Sur, la noche de este jueves.

Alrededor de las 21.00 horas, a la altura del kilómetro 608 de la Ruta 5 sur, en el sector La Turbina, de Victoria, Región de La Araucanía, encapuchados descendieron de una camioneta y encendieron barricadas en la carretera.

Junto a esta acción, empezaron a disparar contra vehículos que a esa hora transitaban por el lugar.

En ese momento, un oficial de la policía uniformada, de la Prefectura de Malleco, que retornaba a su domicilio en su vehículo particular, al ver en peligro la integridad de los ciudadanos que transitaban por la vía, informó a Carabineros de la situación y enfrentó con su armamento particular al grupo de encapuchados, repeliendo el ataque.

La labor del oficial obligó a que los sujetos a retroceder, para abordar nuevamente la camioneta en la que se desplazaban y escapar del lugar.

El capitán Pedro Fuentes, Comisario de la 4ª Comisaría de Carabineros “Victoria”, explicó que el oficial “ se pudo percatar que un grupo de individuos premunidos de armas de fuego, a rostro cubierto, con neumáticos en combustión a un costado de la ruta, se encontraban efectuando disparos a los distintos vehículos que transitaban”.

“Ante tal hecho, el oficial de Carabineros desciende de su vehículo, hace uso de su armamento particular repeliendo el ataque provocando la huida de estos individuos”.

A raíz de los disparos de los encapuchados, un camión resultó con daños y su conductor sin lesiones.

Tras los hechos, se desplegó un amplio e intenso operativo por la zona con personal de la Prefectura COP para dar con los responsables del ataque.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público que dispuso que personal especializado del OS-9 y Labocar de Carabineros investiguen el hecho.

En el lugar se encontró una pancarta alusiva a sujetos condenados por hechos de violencia rural.