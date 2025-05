“(La Fiscalía) está pensando en cag... la Cuenta Pública de Gabriel (Boric)”: la escucha en que Larraín especula sobre la fecha en que lo iban a formalizar

El 15 de marzo del 2024 Alberto Larraín levantó su teléfono para realizar una llamada. Lo que no sabía el psiquiatra que encabezaba la cuestionada fundación ProCultura, investigada por presuntos delitos de corrupción en la obtención de recursos públicos, es que a esa hora funcionarios de la PDI habían interceptado sus conversaciones telefónicas.

La diligencia de los funcionarios de la Brigada Anticorrupción (Briac) de la policía civil había sido encargada por el persecutor a cargo de la investigación en aquel entonces, el ahora suspendido fiscal Carlos Palma, luego de que 14 días antes el Juzgado de Garantía de Chillán autorizara la interceptación telefónica del profesional. Todo en el marco de la investigación iniciada por el Ministerio Público en la Región del Ñuble por los convenios de la ONG con el gobierno regional.

Esta conversación era de Larraín con una persona catalogada por la PDI como “hombre desconocido”, pero que presuntamente correspondería a Allan Mix, médico urgenciólogo y presidente del directorio de ProCultura. En esa interacción, el psiquiatra reveló su tesis sobre la situación procesal en la que estaba y la postura que tendría -a su juicio- la Fiscalía para “cagar la Cuenta Pública de Gabriel (Boric)”.

La conversación

Seis minutos habían pasado de la conversación entre el cofundador de la cuestionada fundación ProCultura, según destaca el informe de la PDI al que tuvo acceso La Tercera, cuando los dos interlocutores en la conversación comenzaron a hablar de un contenido relevante para la discusión de la investigación del caso Convenios. Relato que comenzó con una pregunta del “hombre desconocido”.

Hombre desconocido: ¿Todavía no han formalizado a nadie o no?

Alberto Larraín: No, nada, no hay nada, y tampoco está claro que si formalizan, o sea lo que está claro que se formalice a alguien, van a formalizar a la Coni (María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura), y que eventualmente podrían formalizarme a mí, pero tampoco es claro que me vayan a formalizar a mí.

Hombre desconocido: O sea, la Coni es primera capa, tu erí segunda capa, y nosotros somos tercera capa.

El hombre desconocido, que correspondería a Alan Mix, se refiere a “nosotros”, dado que el urgenciólogo junto a una serie de personas formaba parte del directorio de la ONG.

Alberto Larraín: Sí, en teoría a ustedes no les debiese llegar bajo ninguna forma, ¿cachái?, como la Coni es como seguro, y yo soy como segunda capa como con un 60% de probabilidad.

Hombre desconocido: Pero la Coni es seguro que la van a formalizar con algo. ¿Y ese algo qué puede ser?

Alberto Larraín: Fraude al Fisco, alguna cosa así poh... y plata, y ahí partió todo.

Hombre desconocido: ¿Y la Coni está cesante o no?

Alberto Larraín: La Coni está, o sea, sigue trabajando todo lo de ProCultura cachái, que es harta pega...

Hombre desconocido: ¿Pero y qué hace ProCultura hoy en día?

Alberto Larraín: Hay que responder los oficios poh, cachái, como las cartas, los papeles, cachái, todo lo que sigue saliendo.

La hipótesis de Larraín y Cía.

La interacción de marzo del 2024 entre Larraín y Mix, con quien además el psiquiatra tenía una estrecha relación de amistad, continúa con la interrupción del cofundador de ProCultura, para plantear el escenario judicial, a su juicio, más complejo que debe enfrentar.

Alberto Larraín: Alan, lo peor va a ser la formalización, ¿cachái?, como que yo ya voy preparando a todos los pacientes también para ir pensando nomás.

La hipótesis de la Susi (Susana Borzutzky, exabogada de Larraín) es que sería antes de la Cuenta Pública de Gabriel (Boric) que es en junio, pensando (la Fiscalía) como en cagar la Cuenta Pública cachái , pero hay otros abogados que están defendiendo a otra gente de gobierno, que dicen que el proceso va extremadamente lento y que no ven que los fiscales lleguen como a tener la información de la investigación de aquí a junio cachái. Ahora, la weá tampoco es que ellos necesiten tener la investigación, ¿cachái?, los weones pueden formalizar por lo que, por la wea... por weón, puta, creo que erí una bruja, me entendí, como... y te formalizan... (sic)

Alberto Larraín: Yo entiendo que, si en la primera formalización no hay nada, en el fondo es difícil que te (inaudible), lo mismo me pasa a mí, me entendí, como que de hecho mi plan en el fondo, para ser bien honesto contigo, es como: ya, si aquí no me formalizan, yo dedicarme a juntar plata para la fianza de la Coni, cachái... Yo tengo presupuestado, y dispuesto a vender mi departamento, ¿cachái?, para poder en el fondo sacar algo ahí, pero creo que no va a alcanzar.

De esa manera terminó la escucha entre Larraín y su amigo, la que a esa altura era vigilada por la PDI tras autorización judicial.

Lo paradójico es que, justamente, este año las fechas sí podrían coincidir en lo que el siquiatra especuló hace más de 14 meses.