“La situación es gravísima”: gobernador de Antofagasta aborda homicidio en colegio de Calama

El gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, abordó esta tarde el trágico incidente que ocurrió en Calama, en donde un estudiante del Instituto Lezaeta de Calama, en circunstancias que aún no se esclarecen, dio muerte con un arma blanca a una funcionaria del recinto.

Al respecto, junto con lamentar los hechos, el gobernador indicó que esto “sorprende mucho” a la comunidad, ya que se trataría de un colegio católico “muy reconocido en la ciudad” y en donde “no se manifestaban este tipo de situaciones” de hechos violentos.

“Lo que sí hemos ido viendo desde la pandemia es que han aumentado la violencia dentro de los establecimientos. El gobierno en general incluso ha financiado muchos programas de mejora de la convivencia, pero esto ya manifiesta un drama mucho mayor, una situación mucho mayor, de la cual hay que hacerse cargo”, sostuvo.

En este sentido, Díaz expresó que se deben evaluar los protocolos, y no descarta instaurar medidas de mayor seguridad.

“Hay que hacerse cargo, aquí tenemos que revisar nuestros protocolos de convivencia, tenemos que revisar cómo actuamos y quizás hay que instalar medidas de mayor seguridad dentro del establecimiento”

Junto con esto, el gobernador también hizo hincapié en dar tranquilidad a la comunidad de que la investigación se está realizando, “y también entender que aquí hay un menor que es inimputable y que de alguna manera también es una víctima por esto que está ocurriendo”.

Asimismo, la autoridad regional apuntó a que se está haciendo todo lo que corresponde a los protocolos, y con esto “la justicia tiene que actuar con la premura, pero con el cuidado que corresponde”.

“La situación es muy gravísima, es muy terrible y por lo mismo hay que actuar con esa importancia que requiere, pero que esto también sirva de aprendizaje para mejorar las políticas que tenemos en torno a la seguridad de las comunidades educativas“, apuntó.