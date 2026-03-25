SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala

    La instancia laboral, en una sentencia unánime, estableció que estar fuera de Chile con permiso para reposo médico, en el caso de un empleado con contrato regido por el Código del Trabajo, es una falta a la probidad que justifica despido sin indemnización.

    Por 
    Tomás Gómez
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El estándar de tolerancia cero que instaló la Tercera Sala de la Suprema respecto a desvinculaciones por funcionarios públicos destituidos por haber viajado al extranjero con licencia médica ahora llegó a la Cuarta Sala, la instancia dedicada a asuntos laborales.

    Dicha sala del máximo tribunal resolvió este lunes que la conducta de un trabajador, con relación laboral regida por el Código del Trabajo, de viajar al extranjero con licencia médica es una actítud ímproba que cae en una de las causales que justifican el despido sin derecho a indemnización alguna.

    El máximo tribunal -en una sentencia del ministro Ricardo Blanco, las ministras Jessica González y Mireya López y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y Fabiola Lathrop- dictó sentencia en el primer caso por la desvinculación de un trabajador que viajó fuera de Chile bajo reposo médico. Esta es la primera vez la Suprema no se pronunció respecto de un funcionario público sido que lo hizo por un empleado bajo el Código del Trabajo.

    A la sala llegó un recurso de unificación de jurisprudencia de un ejecutivo hipotecario de una empresa de asesorías que en 2023 fue despedido. Su desvinculación -sin sin derecho a indemnización- se fundó por “faltas a la probidad en el ejercicio de sus funciones” después de que presentara una licencia médica entre el 19 de enero al 2 de febrero de ese año. El problema estuvo en que en vez de hacer reposo médico, viajó a Argentina.

    El trabajador presentó una demanda ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por “despido injustificado, indebido o improcedente, indemnización por años de servicio, daño moral y cobro de prestaciones” en contra de su exempresa. Lo hizo alegando, entre otras cosas, que la falta a la probidad debiera ocurrir necesariamente mientras realiza sus funciones, lo que, al estar con licencia médica, no fue el caso.

    El tribunal de primera instancia resolvió que “el mal uso de una licencia médica que consiste en que el trabajador se ausente de su trabajo o viaje al extranjero, quebranta la rectitud con la que debía ejecutar el contrato de trabajo, por lo que habrá de rechazarse la demanda intentada”. En consecuencia, solo se ordenó a la empresa el pago de la remuneración de siete días del mes de 2023.

    Ante esto, el empleado interpuso un recurso de nulidad a la Corte de Santiago. El tribunal de alzada capitalino dio vuelta el asunto al acoger el recurso interpuesto por el trabajador. A juicio de la corte el despido por “falta a la probidad” debía limitarse a conductas realizadas por el trabajador en el ejercicio de las funciones y la conducta en cuestión había ocurrido en Argentina, fuera del lugar de trabajo.

    En última instancia la pugna llegó al máximo tribunal a través de un recurso de unificación de jurisprudencia. Finalmente la Cuarta Sala resolvió la disputa y determinó, por unanimidad, revocar lo fallado por la Corte de Santiago y rechazó el recurso de nulidad del trabajador.

    “Se encuentra acreditado que la ausencia del recurrido carecía de justificación, ya que la licencia médica presentada -con reposo en su domicilio- autorizaba no asistir al trabajo con el fin de superar su contingencia de salud, constatándose que el trabajador la empleó para un fin ajeno al descanso prescrito, antecedente que denota una actuación de mala fe frente al empleador y de abuso del sistema de seguridad social, deshonrando el referido principio de lealtad en el cumplimiento de las obligaciones acordadas en virtud del contrato de trabajo”, se lee en el fallo de la Cuarta Sala.

    La Cuarta Sala además justificó por qué la causal de despido “incluye también actos con incidencia en su desempeño y en la buena marcha de la empresa, como en este caso”. Para los supremos el trabajador usó su licencia médica “para un fin ajeno al descanso prescrito, antecedente que denota una actuación de mala fe frente al empleador y de abuso del sistema de seguridad social, deshonrando el referido principio de lealtad en el cumplimiento de las obligaciones acordadas en virtud del contrato de trabajo”.

    Más sobre:Licencias MédicasCorte SupremaTribunalesFallo licencias médicasCuarta SalaCódigo del Trabajo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    Que nadie pregunte ni interfiera: la instrucción de Rabat a su gabinete para resguardar el proceso de revisión de indultos

    Zoom a los $7 billones de deuda morosa del CAE: monto subió más de seis veces en 10 años

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    Armada realizó fiscalización por mar y aire a flotas pesqueras entre Valparaíso y Rapa Nui

    Lo más leído

    1.
    Casos de influenza aviar se siguen extendiendo por el país: SAG confirma nuevos hallazgos en aves de Magallanes y del Maule

    Casos de influenza aviar se siguen extendiendo por el país: SAG confirma nuevos hallazgos en aves de Magallanes y del Maule

    2.
    Desde Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    Desde Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    3.
    Rabat prepara fuerte cambio en reforma judicial: busca eliminar consejo de nombramientos e incorporar sorteo para supremos

    Rabat prepara fuerte cambio en reforma judicial: busca eliminar consejo de nombramientos e incorporar sorteo para supremos

    4.
    GORE de La Araucanía inicia sumario al detectar irregularidades en transferencias por $9 mil millones durante 2022

    GORE de La Araucanía inicia sumario al detectar irregularidades en transferencias por $9 mil millones durante 2022

    5.
    Director de Migraciones sostuvo reunión con embajada de Estados Unidos y apunta a apoyo para destrabar expulsiones a Venezuela

    Director de Migraciones sostuvo reunión con embajada de Estados Unidos y apunta a apoyo para destrabar expulsiones a Venezuela

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Que nadie pregunte ni interfiera: la instrucción de Rabat a su gabinete para resguardar el proceso de revisión de indultos
    Chile

    Que nadie pregunte ni interfiera: la instrucción de Rabat a su gabinete para resguardar el proceso de revisión de indultos

    Zoom a los $7 billones de deuda morosa del CAE: monto subió más de seis veces en 10 años

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala

    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores
    Negocios

    Jorge Trujillo asume como jefe del SII y en su primer día pide la renuncia a tres subdirectores

    Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”

    Andina-Los Bronces: La FNE y organismos extranjeros aprueban el plan minero conjunto de Codelco y Anglo American

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge
    El Deportivo

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    La reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas es ley: Cámara aprueba ampliamente los cambios en histórica votación

    Chileno campeón sudamericano en karting prepara su debut en la Fórmula 4 CEZ

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter
    Cultura y entretención

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”

    Guía: quién es quién en la serie de Harry Potter que llegará a HBO

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro
    Mundo

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primera ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme