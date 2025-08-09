Lagomarsino lamenta estancamiento en proyecto del nuevo Hospital Van Buren y llama a que “las autoridades se coordinen”

En una actividad realizada junto a vecinos y dirigentes de diversos cerros de Valparaíso, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, entregó un balance crítico sobre el avance del proyecto del nuevo Hospital Carlos Van Buren, enfatizando la urgencia de destrabar los obstáculos que han frenado su desarrollo.

El parlamentario indicó que la reunión tuvo como fin poder dialogar sobre “lo que está trabado y pendiente para seguir avanzando”.

En ese sentido, Lagomarsino explicó que, pese a que la comisión de búsqueda de terrenos ya definió un camino y que los recursos están contemplados en la ley de presupuesto para avanzar, “el Servicio Salud Valparaíso de Antonio, la Municipalidad de Valparaíso, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, así como el Ministerio de Salud y otras instituciones lamentablemente no han podido ponerse de acuerdo para concretar la compra de los terrenos”.

Ante esta situación, el diputado insistió en la necesidad de que “las autoridades se coordinen” y que “la comunidad esté activa para presionar”, a fin de no perder una nueva oportunidad para concretar “un proyecto emblemático para Valparaíso, que es el nuevo hospital Carlos Van Buren y que finalmente daría una atención digna a los pacientes que allí se atienden día a día, no solo en la urgencia, sino en todo el recinto asistencial”.

El secretario general de la Confederación Democrática de Profesionales (Confedeprus), Moisés Sagredo, expresó que “hoy día tenemos tareas muy puntuales que es el cambio del plano regulador y como segunda tarea la adquisición de terreno”:

“Hoy día hemos visto una comunidad que quiere ayudar, que quiere ponerse en esta tarea y por lo tanto en el más corto plazo vamos a ver las acciones tanto en Santiago como en Val Paraíso para poner en el centro una solución para un nuevo hospital Carlos Van Buren”, señaló.