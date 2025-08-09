SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Lagomarsino lamenta estancamiento en proyecto del nuevo Hospital Van Buren y llama a que “las autoridades se coordinen”

El diputado sostuvo una reunión junto a junto a vecinos y dirigentes de diversos cerros de Valparaíso.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

En una actividad realizada junto a vecinos y dirigentes de diversos cerros de Valparaíso, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, entregó un balance crítico sobre el avance del proyecto del nuevo Hospital Carlos Van Buren, enfatizando la urgencia de destrabar los obstáculos que han frenado su desarrollo.

El parlamentario indicó que la reunión tuvo como fin poder dialogar sobre “lo que está trabado y pendiente para seguir avanzando”.

En ese sentido, Lagomarsino explicó que, pese a que la comisión de búsqueda de terrenos ya definió un camino y que los recursos están contemplados en la ley de presupuesto para avanzar, “el Servicio Salud Valparaíso de Antonio, la Municipalidad de Valparaíso, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, así como el Ministerio de Salud y otras instituciones lamentablemente no han podido ponerse de acuerdo para concretar la compra de los terrenos”.

Ante esta situación, el diputado insistió en la necesidad de que “las autoridades se coordinen” y que “la comunidad esté activa para presionar”, a fin de no perder una nueva oportunidad para concretar “un proyecto emblemático para Valparaíso, que es el nuevo hospital Carlos Van Buren y que finalmente daría una atención digna a los pacientes que allí se atienden día a día, no solo en la urgencia, sino en todo el recinto asistencial”.

El secretario general de la Confederación Democrática de Profesionales (Confedeprus), Moisés Sagredo, expresó que “hoy día tenemos tareas muy puntuales que es el cambio del plano regulador y como segunda tarea la adquisición de terreno”:

“Hoy día hemos visto una comunidad que quiere ayudar, que quiere ponerse en esta tarea y por lo tanto en el más corto plazo vamos a ver las acciones tanto en Santiago como en Val Paraíso para poner en el centro una solución para un nuevo hospital Carlos Van Buren”, señaló.

Lee también:

Más sobre:Tomás LagomarsinoHospital Carlos Van BurenValparaísoHospital

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Accidente de tránsito en ruta N-69 de Bulnes deja a una persona fallecida

Matthei se reúne con Evópoli y asegura: “No tengo ni una duda de que vamos a ganar en segunda vuelta”

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Comunidad palestina de Chile encabeza en Santiago la “Marcha de las ollas vacías” por la hambruna en la Franja de Gaza

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”
Chile

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Accidente de tránsito en ruta N-69 de Bulnes deja a una persona fallecida

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años
Negocios

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano
Tendencias

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico
El Deportivo

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Con un nuevo choque entre Stephen Curry y LeBron James: la NBA anuncia los partidos inaugurales y de Navidad

Revisa la gran jugada de Brayan Cortés que evita la igualdad parcial de Nacional ante Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia
Mundo

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Consejo de Seguridad de la ONU aplaza para el domingo reunión sobre plan de Israel para Gaza

Accidente entre un camión y un autobús deja a 11 muertos en Brasil

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?