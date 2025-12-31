Las entrevistas que retrataron un noticioso 2025

Personajes que entregaron sus posturas acerca de diversos temas o que sencillamente rompieron el silencio. En el año que se termina, dejamos un recuento con las entrevistas que retrataron un noticioso año 2025 que quema sus últimas naves.

Enero

Este intelectual cercano a la derecha sostuvo que a la candidata de Chile Vamos le hacía falta explicitar su proyecto político y sumar figuras relevantes. Al frente, veía una izquierda pesimista y una clara contendora presidencial: Carolina Tohá. Afirmó entonces que, aunque Tohá no marcaba tanto en las encuestas, podía ser una excelente candidata. Fue casi dos meses después, que la exministra confirmó que se sumaría a la carrera presidencial.

Después de 15 años a la cabeza de la Universidad Católica, el rector preparaba su partida. Lo hacía convencido de que jugó un rol clave en los debates sobre el aborto y educación. En esta entrevista, repasó los cambios que ha vivido el país y el golpe que significó para la Iglesia la revelación de abusos sexuales por un alto número de sacerdotes.

Ignacio Sánchez PABLO VASQUEZ R

Febrero

La diputada contaba entonces los días para que su abogado alegara, ante la Corte de Antofagasta, en contra de la solicitud de desafuero que hizo la Fiscalía tras investigarla por el delito de fraude al Fisco. A casi un año y medio de que explotara el caso Democracia Viva, la parlamentaria abordó en esta oportunidad punto por punto los nuevos antecedentes del caso, insistió una vez más en su inocencia y criticó duramente al Ministerio Público.

El empresario cumplía su tercer período como presidente de Blanco y Negro, en un año de grandes desafíos y celebraciones producto del centenario del club. Las metas del timonel eran altas, con una planilla que supera los $1.000 millones, la más cara del fútbol chileno. Amistosos con un grande de Argentina, la fecha de la posible inauguración del nuevo estadio Monumental y una drástica decisión por el mal estado de la cancha fueron solo algunos de los temas que habló el mandamás de Colo Colo.

Marzo

La ministra de la Mujer y Equidad de Género señaló que las críticas del movimiento feminista -que apuntaban a un supuesto abandono de las iniciales promesas del gobierno- generaban tensión, pero permitían avanzar en la agenda en favor de las mujeres. Advirtió -eso sí- que para un balance definitivo aún le restaba un año de la administración Boric.

La entonces abanderada de RN y la UDI -y quien a esa fecha lideraba las encuestas de cara a la próxima elección presidencial- relevaba la necesidad de unidad en la oposición para volver a ser gobierno, afirmaba que “no será quien divida a la derecha” y sostuvo que las diferencias en cómo abordar los grandes temas que tienen al país en situación de crisis son mínimas desde la derecha más radical al centro político.

El actor -que falleció el 28 de octubre de 2025, meses después de esta entrevista-, regresaba al teatro con una nueva temporada de No me deje hablando solo, entre varios otros proyectos que lo mantenían ocupado a sus 87 años. En medio de una nueva temporada sobre los escenarios, reflexionó sobre la vejez, las nuevas generaciones de actores y las polémicas que sacuden al gremio. “No estoy de acuerdo con la funa, pienso que todo el mundo tiene derecho a trabajar y tiene el derecho a expresarse”, argumentaba.

Héctor Noguera

La abogada de la senadora Isabel Allende y de la exministra Maya Fernández buscaba despejar la responsabilidad de sus clientas en las tratativas por transformar en museo la casa del expresidente Salvador Allende, que las mantenía a ambas en una investigación judicial por presunto fraude al Fisco. “La familia Allende ha actuado de buena fe y se plegó a las indicaciones que recibían en el desarrollo de este negocio”, señaló.

Abril

El exfiscal regional de la zona Oriente es investigado luego que sus conversaciones privadas, vía Whatsapp, con el penalista Luis Hermosilla fueran reveladas. Lejos de hacer un “mea culpa” por el tono de los intercambios, algunos que se leen bastante serviles y que llevaron al CDE a querellarse por cohecho, aseguró que no reveló secretos a quien en esa época consideraba un amigo. ¿Por qué entonces está en esta situación? Manuel Guerra, sin tapujos, apuntó sus dardos hacia Ángel Valencia. “Soy un personaje incómodo y no es casualidad que uno a uno fuimos cayendo todos los que no estuvimos en su campaña para fiscal nacional, piense: Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Carlos Palma... yo”.

La otrora ministra del Trabajo y negociadora de la reforma previsional del gobierno sostuvo que al no tener mayorías hay que optar por avanzar en lugar de solo “enamorarse” de sus propias ideas. Estas eran las definiciones de la carta del Partido Comunista a La Moneda.

Jeannette Jara JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A dos años de asumir a la cabeza del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia reflexionaba cómo los casos de corrupción han impactado al sistema judicial y al organismo que dirige. Se hizo cargo de las críticas del mundo político cuando uno de los suyos fue blanco de investigaciones y alertó sobre la extrema “demora” en el proyecto que les permite tener más dotación. “Estamos llevando casos graves a abreviados por no tener fiscales para ir a juicio oral”, advirtió en la entrevista.

Mayo

La entonces candidata presidencial del Socialismo Democrático develaba las emociones que la movían, cómo operaba su carácter en la toma de decisiones y sacaba a la luz lo que había mantenido en la esfera privada: su relación con el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Isabel Allende: “Con lo que está pasando en Estados Unidos, me dan ganas de ir a instalarme en el sur de Chile”

La escritora en castellano más leída del mundo presentaba su nueva novela, Mi nombre es Emilia del Valle (Sudamericana). Un viaje al pasado donde una periodista estadounidense viene a Chile para cubrir la Guerra Civil de 1891, y a buscar a su padre. En conversación con Culto, Allende rememoró sus años en el periodismo, por qué le gusta la historia, la nostalgia por el país y su visión de gobierno de Donald Trump.

© Lori Barra

Junio

La diputada de Renovación Nacional -que ya se había sumado al comité político de la excandidata presidencial Evelyn Matthei- sostuvo que ella debe diferenciarse con hechos –“y no con cuñas”- de Kast. En tanto, cruzando la vereda hacia el oficialismo, aseguró: “No miraría en menos ni a Tohá ni a Jara”, destacando incluso la campaña de esta última.

Cuando se produjo un vuelco en la carrera presidencial y José Antonio Kast parecía haber superado a Evelyn Matthei en las encuestas, el timonel del Partido Republicano evitó caer en las críticas directas a sus contendores de la derecha. Sin embargo, puso en duda que asegurasen gobernabilidad. Ad portas de que se desarrollaran las primarias oficialistas, sostuvo que “nos motiva especialmente el hecho de que en diciembre sea José Antonio el que le gane al comunismo”.

Julio

Autoexigido de niño, tímido en sus relaciones personales, categórico en sus opiniones, la carta presidencial del Partido Nacional Libertario tiene una vida de muchas idas y venidas. En esta entrevista, Kaiser ahondó en sus emociones y descorrió la cortina de los episodios que lo han marcado en sus 49 años.

Johannes Kaiser MARIO TELLEZ

En esta conversación, la exprimera dama estaba preocupada por la polarización, pero sobre todo por la debilidad institucional y la democracia. Sostuvo que su candidata era Evelyn Matthei y creía que era ella la que tenía la fuerza y la experiencia para gobernar. Sin embargo, también recalcó que frente a la amenaza del comunismo, no dudaría en votar por José Antonio Kast en una segunda vuelta.

Agosto

El vicepresidente de Demócratas afirmó que el triunfo de Jeannette Jara en la primaria oficialista hizo inevitable que su partido apoyara a Evelyn Matthei. Aseguró que la exministra podía pasar a la segunda vuelta, y advirtió: “Nuestro acuerdo con Chile Vamos es en torno a ella y no incluye en caso alguno un apoyo a Kast en segunda vuelta”.

En entrevista con La Tercera, la líder opositora -que posteriormente ganaría el Premio Nobel de La Paz- se refirió al despliegue militar ordenado por Donald Trump en aguas del sur del Caribe, frente a Venezuela. “La inmensa mayoría de las FF.AA. y los cuerpos civiles de seguridad están con nosotros”, aseguró. Y añadió: “Cada uno tendrá que tomar una decisión: si se hunden con Maduro y su sistema criminal, o si se salvan acompañando y facilitando este proceso de transición”.

María Corina Machado

Por el lado deportivo, el mejor tenista chileno relató los difíciles momentos que había vivido en el último año y cómo se sobrepuso a la neuritis vestibular que lo aquejaba y que, según reveló, fue provocada por situaciones de alto estrés originadas en Roma. Al momento de la revista, la raqueta nacional vivía un renacer.

Septiembre

A casi un año desde que una denuncia de abuso sexual y violación tumbara su vida personal y su carrera política, además de provocar una crisis sin precedentes en La Moneda, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve decidió entregar su versión de los hechos.

Valparaiso, 14 de noviembre de 2023. El subsecretario del interior Manuel Monsalve tras la comision de seguridad del Senado en que se trataron los delitos de secuestros ocurridos en el pais. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Octubre

El entonces abanderado del Partido de la Gente afirmó que en 2021 fue su tienda la decidió apoyar a José Antonio Kast, “no yo”. Además, si bien sin definiciones, dejó abierto eventuales apoyos en un balotaje. Haciendo honor a su nombre, criticó con dureza a sus adversarios y relató las lecciones que aprendió de su derrota en la presidencial pasada.

La candidata del oficialismo y la DC habló en torno al libro biográfico que acababa de publicar. En sus páginas repasaba su historia personal, su militancia y su sorpresiva candidatura a La Moneda, así como los ataques que recibió desde el interior del PC. También aludió a José Antonio Kast: “Yo creo que ya hay mucho de discurso autoritario que podría anticipar una deriva autoritaria en su gobierno”, dijo en esta entrevista.

Una de las mayores estrellas de la música chilena habló de su nuevo álbum, Femme Fatale, el que abraza el jazz y que definió como “oscuro”, narrando algunas de las experiencias más dolorosas de su vida personal. “Odiaría hacer una canción súper bonita de amor que le guste a todo el mundo. Odiaría esa versión de mí. No me gustan los artistas así, me caen mal los que hacen eso”, dijo.

Noviembre

El otrora secretario de Estado -quien finalmente pudo sortear la acusación constitucional en su contra- afirmó en esta entrevista que ya había asumido la responsabilidad política por el manejo de la crisis de las tarifas de la luz y que “no tiene resentimiento” con Gabriel Boric por pedirle la renuncia ni con Jeannette Jara por avalar esa decisión.

26/11/2025 - DIEGO PARDOW - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El candidato libertario explicó su alza en las encuestas y se adentró en la pelea en la derecha. Dijo que se acabó la hegemonía de Chile Vamos. Y criticó el concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: sin incluir la batalla cultural, dije, “simplemente le das un Panadol a Chile mientras muere de cáncer”.

Quien fuera el jefe estratégico de la campaña de Evelyn Matthei hizo un primer análisis sobre la dura derrota de la exalcaldesa en primera vuelta. Afirmó que nunca estuvo en sus cálculos llegar en un quinto lugar, relató el débil estado en que estaba la candidatura cuando él entró al comando en agosto, y recalcó que Chile Vamos tenía que plegarse rápidamente a Kast ante la candidatura de Jara.

El presidente de la ANFP se reconoció hastiado por la negatividad del medio respecto de su gestión. Admitió que la devaluación de la Roja obligará a buscar nuevas estrategias de financiamiento.

Pablo Milad. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Diciembre

El exjefe estratégico de la candidata oficialista analizó la derrota a manos de José Antonio Kast, afirmando que “las fuerzas progresistas” no tenían ninguna posibilidad de ganar tras el estallido social y el triunfo del Rechazo en 2022. Agregó que, en ese contexto, el resultado de la segunda vuelta era “muy bueno”.

Ariel Sauer, empresario exsocio de la corredora STF y el factoring Factop, contó que estaba vendiendo huevos, guindas y paltas para sobrevivir y generar ingresos. En la instancia, además, cuestionó el rol de la Fiscalía en la indagatoria del millonario fraude y negó que el factoring funcionara como un esquema piramidal. “Nosotros no le robamos a nadie. Nos equivocamos, hicimos malos negocios, pero no estafamos a nadie”, aseguró.