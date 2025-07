Las razones de la Corte de Santiago para sobreseer al exsacerdote Cristián Precht

Sobreseído. Así declaró la Corte de Apelaciones de Santiago al exsacerdote Cristián Precht de la causa judicial iniciada en 2018 y a raíz de una querella en la que se le acusaba de delitos de connotación sexual en contra de menores de edad en 1975 y 1987.

El otrora líder de la Vicaría de la Solidaridad, y reconocido por su lucha en favor de los derechos humanos durante la dictadura, fue denunciado por este tipo de hechos inicialmente en 2011, lo que llevó al Vaticano a suspenderlo del sacerdocio por siete años. En 2017, en pleno escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, se conocieron nuevas acusaciones en contra de Precht, ahora en el denominado “caso Maristas”.

El 12 de septiembre de 2018 el Papa Francisco finalmente lo despojó de sus funciones y derechos clericales , marcando así su salida de la Iglesia Católica.

En ese contexto se inició el proceso judicial concluido este lunes, cuando el tribunal de alzada capitalino decidió sobreseer “definitiva y parcialmente este procedimiento” en contra de Precht, determinando que no existían diligencias ni antecedentes pendientes en el caso.

Durante la investigación, tanto el Ministerio Público, que tomó el caso inicialmente, como el 34° Juzgado del Crimen de Santiago no formalizaron ni procesaron a Precht, quien durante toda la causa no estuvo con medidas cautelares.

La decisión de la corte

En 2022 el defensor de Precht, el abogado Luciano Fouillioux, solicitó al 34° Juzgado del Crimen de Santiago el sobreseimiento del exsacerdote al considerar que no existían antecedentes en la causa; sin embargo, la instancia judicial rechazó el requerimiento al considerar que aún quedaban diligencias pendientes.

Dicha decisión fue apelada por Fouillioux, quien recurrió al tribunal de alzada para revertir la decisión del Juzgado del Crimen, lo que fue acogido este lunes.

Foto: Patricio Fuentes Y. Patricio Fuentes Y.

En su resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago destaca que la querella representada por el abogado Juan Pablo Hermosilla en contra de Precht fue ingresada en 2018, por lo que “solo se podría entender dirigido el procedimiento penal en su contra a partir de esa oportunidad”. Un antecedente relevante, en la argumentación de la corte, para decretar su sobreseimiento, según especificó más adelante.

Sobre el fallo del tribunal que rechazó inicialmente el sobreseimiento, la Corte de Santiago determinó que “no constaba en el expediente diligencia alguna pendiente vinculada con el inculpado Cristián Precht Bañados, por lo que no cabe sino entender que la investigación a su respecto se encuentra agotada, máxime si la propia resolución en alzada no singularizó diligencia alguna que tenga aquel carácter”.

Imagen Padre Cristián Precht 03

Seguido de aquello, la sentencia detalla que posteriormente a la solicitud de Fouillioux de sobreseer a su representado, se dictaron citaciones para tomar declaraciones a personas, por lo que el rechazo al requerimiento corresponde a una “situación procesal que para esta corte revela a todas luces que la decisión en alzada carece de todo fundamento ”.

En ese sentido, la corte destaca que el procesamiento en contra del exsacerdote comenzó “más de treinta años después de los hechos”, por lo que “se había superado con creces, en lo que a él respecta, el tiempo de prescripción de la acción penal de los ilícitos objetos de las querellas”, razón por la que revirtió la resolución del tribunal y “en su lugar se declara prescrita la acción penal de los delitos imputados en esta causa a Cristián Precht Bañados”.

La alegación ante la corte

La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago se dio el mismo día en que las partes comparecieron, con sus alegatos, ante el tribunal de alzada.

Según conocedores de aquello, por la parte querellante compareció el abogado Julián Parada, profesional que forma parte de la oficina de abogados de Juan Pablo Hermosilla. En el caso de la defensa de Precht, hizo lo propio el abogado Fouillioux.

Cristian Precht