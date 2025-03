Leitao niega retraso en entrega de cifras de homicidios y aclara que informe 2024 estará a fines del primer trimestre

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió este sábado a la controversia alrededor de las cifras de homicidios y respondió a los cuestionamientos sobre la demora en la entrega del informe con los números actualizados de 2024 en medio de la crisis de seguridad.

El informe a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) engloba las cifras de homicidios de instituciones como la PDI, Carabineros y Fiscalía y corresponde a la única “cifra consolidada” de este tipo de delitos.

El documento es entregado de manera semestral, su última publicación fue en septiembre pasado e incluyó los números de homicidios cometidos en el país entre el 1 de enero al 30 de junio. En los detalles, se estableció que la tasa de este delito se elevó a 2,9 víctimas por cada 100 mil habitantes durante ese semestre.

De momento, a tres meses de iniciado el 2025 la cifra anual del 2024 no ha sido entregada y hay quienes reclaman la demora del informe. Retraso que fue desmentido este sábado por la subsecretaria.

Según aclaró Leitao, la construcción del informe cuenta con un proceso de comparación con cifras emitidas desde 2018, además de un tiempo de revisión de cada uno de los casos informados por Fiscalía.

En esa línea, la autoridad señaló que “se requiere de un tiempo para revisar caso a caso para no tener errores. Lo que ha ocurrido este año no es nada distinto a lo que ocurrió los meses anteriores y los años anteriores, por lo tanto no hay ningún atraso en la entrega de la cifra”.

“El informe consolidado hasta junio se entregó en septiembre y el informe de este año, así como fue el año pasado, se entregó a finales de marzo”, agregó.

Por último, explicó que “lo que se está haciendo hoy día es terminar de revisar cada uno de estos casos y probablemente a finales del primer trimestre, que siempre ha sido así, luego del siguiente trimestre de cuando se consolida el dato, se puede entregar la cifra consolidada”.