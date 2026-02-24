SUSCRÍBETE
    Nacional

    Lluvias estivales provocan anegamientos, evacuación de personas y una veintena de viviendas afectadas en Antofagasta y Atacama

    En la localidad de Inca de Oro se encuentra operativo un albergue con 21 personas alojadas, mientras que en Calama y en la comuna de Sierra Gorda se habilitaron recintos de acogida.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un escenario adverso enfrentan distintas comunas del norte del país tras las lluvias estivales que han afectado a la Región de Antofagasta y, en específico, a la comuna de Diego de Almagro, en la Región de Atacama, de acuerdo con el balance actualizado entregado este martes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    Según el informe oficial, se mantienen albergues habilitados en distintas localidades, como respuesta a las evacuaciones y afectaciones provocadas por las precipitaciones y la activación de quebradas.

    En la localidad de Inca de Oro se encuentra operativo un albergue con 21 personas alojadas, mientras que en Calama y en la comuna de Sierra Gorda se habilitaron recintos de acogida, estos últimos con dos albergues en funcionamiento.

    Afectación a viviendas

    El reporte da cuenta además de afectación directa a viviendas. En la comuna de Sierra Gorda se reportan 15 viviendas con filtraciones de agua, mientras que en la ciudad de Calama se contabilizan tres viviendas inundadas.

    A esto se suma la evacuación de 50 personas en Calama, producto de la activación de la quebrada Quetena, donde también se registra un número no determinado de viviendas afectadas.

    También, se reportan daños en una cantidad aún no cuantificada de viviendas debido a la activación de distintas quebradas en las localidades de Toconce y Paniri, ambas pertenecientes a la comuna de Calama.

    Rutas habilitadas

    En materia de conectividad, el organismo informó que la Ruta 24-CH, a la altura del kilómetro 9 en la comuna de Calama, se encuentra habilitada, al igual que la Ruta 27-CH en la comuna de San Pedro de Atacama.

    En tanto, el tramo de la Ruta 5 Norte, entre los kilómetros 1.195 y 1.200, permanece transitable, pero con precaución, debido al escurrimiento de fango registrado tras las precipitaciones.

    Situación similar se presenta en la Ruta C-17, que conecta Diego de Almagro con Copiapó, la cual se encuentra habilitada, aunque con llamado a circular con extrema precaución entre los kilómetros 65 y 70, luego de un escurrimiento de material que ha ido siendo retirado por maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    En consideración con este escenario, se mantiene la alerta amarilla comunal para Diego de Almagro, decretada el lunes 23 de febrero, la cual seguirá vigente mientras las condiciones meteorológicas y de riesgo así lo ameriten.

    Desde Senapred reiteraron el llamado a respetar las recomendaciones de las autoridades, evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúan las labores de monitoreo y respuesta frente a la emergencia.

