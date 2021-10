Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: la histórica alza de tasa del Banco Central y el temor de RN y la UDI a una fuga de apoyos hacia Kast

Banco Central aplica histórico aumento de tasa buscando contener presiones inflacionarias

En medio del debate por un nuevo retiro de fondos previsionales –uno de los factores domésticos que han impulsado las presiones inflacionarias en nuestro país–, el consejo del Banco Central decidió de forma unánime subir la tasa de interés en 125 puntos bases, el mayor salto desde 2001, para situarla en 2,75%.

“Cuando los bancos centrales se atrasan los frenazos son más fuertes”. El ex presidente del BC, José de Gregorio, valoró la decisión de los consejeros argumentando que se debía actuar de manera anticipada “antes de que la inflación se desborde”. Lee más de esta historia.

“El BC ha dado las señales respecto de los temas que le preocupan”. El ex vicepresidente del instituto emisor, Enrique Marshall, destacó que la autoridad monetaria “ha sido clara sobre los retiros (de fondos previsionales) y los efectos en el mercado financiero” y que, en este sentido, la de ayer fue “una decisión técnicamente bien fundada”. Lee más de esta historia.

Dólar cae tras el anuncio. El tipo de cambio bajó desde los $816,5 en que se ubicó al cierre formal de las operaciones a $807 después que se conociera el aumento de tasa. Lee más de esta historia.

En la sede de su comando, Sebastián Sichel enfrentó ayer la denuncia sobre supuestos aportes irregulares a su campaña de 2009.

RN y la UDI intentan evitar fugas hacia Kast tras denuncia sobre aportes irregulares a Sichel en 2009

Las alarmas en los partidos de Chile Vamos no demoraron en activarse luego de que la noche del martes un reportaje de CNN y Chilevisión revelara supuestos aportes irregulares por $ 30 millones de empresas pesqueras a una fallida campaña a diputado de Sebastián Sichel en 2009.

Las colectividades temen que, en un contexto en que la adhesión ciudadana al abanderado oficialista ha ido cayendo según varias encuestas, el nuevo flanco provoque un aumento en el número de parlamentarios de gobierno que han optado por respaldar la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

“Es un tema complejo que afecta la credibilidad del candidato. De no aclararse mejor, puede que muchos militantes y muchos candidatos se desmarquen de esta candidatura”, reconoció el senador UDI Claudio Alvarado sobre la denuncia contra Sichel.

En este convulsionado escenario, el comando de Sichel informó ayer la salida de su coordinador de campaña Cristóbal Acevedo –quien en el reportaje aparece emitiendo boletas de honorarios supuestamente falsas a las pesqueras–, al tiempo que insistieron en acusar una operación política y responsabilizar a la DC –partido donde militaba Sichel en 2009 – del financiamiento de esa contienda electoral.

Desde los partidos, en tanto, demandaron ser ellos quienes resuelvan el reemplazo de Acevedo en el comando, donde –según un artículo de los periodistas Paula Catena y Luciano Jiménez– algunos ya sugirieron al ex subsecretario del Interior, Rodrig Ubilla, por su experiencia en el trabajo territorial. Lee más de esta historia.

> El plan de seguridad del gobierno para el segundo aniversario del estallido social

Cinco mil efectivos de Carabineros disponibles para salir a las calles considera el plan de contingencia que el gobierno ha preparado para la nueva conmemoración del 18-O.

Por qué importa: las autoridades estiman que las manifestaciones comenzarán mañana viernes y se prolongarán hasta el lunes 18. Se cree que la primera jornada será la más álgida.

La instrucción a las policías es la detención inmediata de quienes sean sorprendidos cometiendo delitos flagrantes. Además de Plaza Italia, también se desplegarán efectivos en otras zonas de riesgo como Villa Francia en Estación Central y Lo Hermida en Peñalolén.

¿Y las FF.AA.?: a diferencia del año pasado, esta vez no hay estado de excepción y su rol no estará en la calle. De todas maneras, según un artículo del periodista Víctor Rivera, se analiza la posibilidad de reforzar la guardia en los regimientos, los que para el estallido fueron objeto de ataques. Lee más de esta historia.

> Acusación contra Piñera. Diputados de oposición ingresaron formalmente ayer el libelo contra Piñera por el caso Dominga. Acá podrás revisar los pasos que vienen en el proceso que busca la destitución del Mandatario. Sigue leyendo

> Buscan salvar candidaturas. El Senado aprobó ayer un proyecto exprés que busca salvar candidaturas al Congreso que habían sido impugnadas por el Servel. La iniciativa beneficiaría, entre otros, al diputado PPD Ricardo Celis. Sigue leyendo

> Explosivo reparto de ganancias. El SII revisará “con especial profundidad” los casi US$ 7 mil millones que las firmas del IPSA han aprobado para repartir entre sus accionistas por concepto de dividendos, casi el doble de las ganancias distribuidas en 2020. Sigue leyendo

Estado de excepción en la Macrozona

Los hechos de violencia ameritaban que el gobierno recurriera al estado de excepción constitucional, pero es algo que debió haber hecho mucho antes, no en la antesala de una elección. Con todo, el Congreso no puede seguir desentendiéndose de esta grave crisis.

» ¿Presidente o Presidenta?

Ya no hay paciencia para las personas que quieren ser Presidente o Presidenta de Chile que no contesten las preguntas en los debates, o no definan su domicilio político o mientan en la tele para luego saber -gracias a la prensa- que algo olía mal.

Por Paula Walker

» Boric: dudas razonables

Sin duda el diputado había trazado un plan que tenía como destino llegar a disputar la Presidencia de la República, pero la oportunidad se le ha presentado más temprano de lo que seguramente proyectaba. Por lo mismo, existen dudas legítimas acerca de si se encuentra preparado para asumir el desafío.

Por Juan Ignacio Brito

El fantasma y la realidad de la inflación. El tema está en la agenda y en la preocupación de los chilenos. Y con razón. La inflación está registrando alzas que no se veían en años, lo que llevó ayer al Banco Central a elevar la tasa de interés en 125 puntos base para llegar al 2,75%, la mayor alza nominal. ¿Cuánto se puede separar los factores domésticos de los externos en esta alza de la inflación? ¿Qué proyecciones se hacen hoy?

Paula: Cáncer de mama. Te contamos por qué es importante contar con una red de apoyo para enfrentar esta enfermedad.

Qué pasa: El Juego del Calamar y niños. Qué dicen los sicólogos de esta perturbadora serie para mayores que los menores también ven.

Práctico: ¿Cómo conectar con los hijos adolescentes? Acá encontrarás algunos consejos de especialistas para enfrentar una de las épocas más desafiantes de la crianza.

Culto: The Beatles en HD. Revisa el impresionante trailer del nuevo documental de la banda dirigido por Peter Jackson y que se estrenará en Disney.

