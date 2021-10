The Beatles en HD: el impresionante trailer del nuevo documental de la banda

Esta mañana, Disney + lanzó el trailer de la próxima serie de tres partes The Beatles: Get Back.

Se trata del documental original de Disney + dirigido por Peter Jackson (El señor de los anillos) y que llegará a fines de noviembre a la plataforma de streaming.

Ahí se mostarán los últimos momentos creativos del cuarteto, pero también algo más: sus últimos instantes de convivencia y empatía como personas, desmintiendo de alguna forma la leyenda de que Let it be (1970) fue un trabajo cruzado por los egos, las peleas internas y la descomposición generalizada.

The Beatles: Get Back se lanzará durante tres días, 25, 26 y 27 de noviembre de 2021, exclusivamente en Disney +.

Ve aquí el trailer en full HD que esta mañana liberó Disney+. Se nota que la restauración a la que fueron sometidas cientos de horas de cintas y grabaciones ha sido un trabajo fino y detallado.

