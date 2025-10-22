Los Duques de Cali: el operativo que permitió incautar una tonelada de droga que una banda transnacional ingresó a Chile

Un procedimiento del OS7 ⁦de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Occidente, desarrollado este martes en tres comunas de la Región Metropolitana permitió la detención de seis personas, cinco colombianos y un chileno, e incautar, armas, municiones y una tonelada de droga.

La acción se vincula a una investigación desarrollada durante más de nueve meses por el Departamento Antidrogas OS7, respecto a una compleja organización criminal transnacional dedicada a la internación y distribución de drogas en la capital.

El operativo denominado “Los Duques de Cali”, se llevó a cabo en las comunas de Estación Central, San Miguel y Huechuraba, efectuándose seis allanamientos simultáneos.

Gracias a la labor investigativa y de inteligencia desarrollada, se logró identificar a los integrantes de la banda, su estructura y modus operandi.

En el procedimiento se incautó una tonelada treinta kilos y setecientos cuarenta gramos de marihuana prensada, además de 405 gramos de clorhidrato de cocaína, junto con una pistola sin registro en Chile, munición y más de dos millones y medio de pesos en efectivo.

El general director subrogante de Carabineros, Enrique Monras, destacó que este operativo representa el compromiso permanente de la institución con la seguridad pública.

“Cada kilo de droga que sacamos de circulación significa más niños y jóvenes protegidos de los efectos devastadores del narcotráfico”, enfatizó.

Por su parte, el fiscal regional Marcos Pastén explicó que la banda mantenía un financista y líder de la agrupación y el resto de los integrantes “cumplían labores de distribución y otros cumplían labores de guarda de la droga”.