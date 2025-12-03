VOTA INFORMADO por $1100
    Los planes que manejan en Torres del Paine para evitar otra tragedia en el próximo día de elecciones

    A días de la segunda vuelta, Conaf afina medidas para evitar vacíos en el resguardo del parque tras la tragedia que dejó cinco turistas muertos. Entre las opciones está una unidad móvil de Carabineros y la posibilidad de excusarse por escrito.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Parte del Circuito O, en el Paso John Garner, Torres del Paine. Foto: X

    A casi 10 días del balotaje, todavía no se sabe cómo el personal que resguarda los senderos del Parque Nacional Torres del Paine operará para no dejar algún punto de control sin vigías. Cabe recordar que la tragedia ocurrida el pasado 17 de noviembre, que dejó a cinco turistas extranjeros muertos, se dio en el contexto en que los guardaparques del refugio Perros -del circuito Macizo Paine- habían bajado anticipadamente para excusarse de sufragar.

    ¿Qué acciones tomarán para el próximo 14 de diciembre, cuando se celebre la segunda vuelta entre los candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast, bajo el riesgo de descuidar los puntos de control en los distintos senderos del parque más importante del país?

    Torres del Paine (Imágenes referenciales)

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) trabaja en una resolución que planificaría de mejor manera el manejo de su personal en el día del próximo balotaje. Buscan encontrar una medida para que su personal cumpla con sus deberes en el día de votaciones, pero sin perjudicar el cuidado del parque y los turistas que lo visitan.

    Al ser consultados, desde Conaf detallaron que si bien trabajan para no repetir lo ocurrido, se referirán a las medidas que tomarán una vez se apruebe la resolución que rija estas modificaciones para gestionar el parque durante el día de elecciones. Situación que aseguran que ocurra mediante los próximos días, y que darán a conocer a través de un comunicado.

    Sin embargo, fuentes consultadas al interior del parque nacional aseguran que se les comunicó que para el día del balotaje pondrán una unidad de Carabineros que operará como comisaría móvil. Se habla que ésta se posicionará en las inmediaciones de Cerro Guido, estancia logística que está a pocos kilómetros del parque, y que dispondría de personal policial para que los funcionarios que se encuentran en la zona y deban excusarse por estar a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, puedan hacerlo.

    Así garantizarían que el tiempo de ausencia sea menor al ocurrido en las pasadas elecciones, donde los guardaparques abandonaron su puesto del refugio Perros, el domingo para realizar dicho trámite, mientras que el grupo de relevo llegó al refugio durante la tarde del lunes.

    Por otro lado, el presidente del sindicato de guardaparques de Conaf, Álvaro Aguilar, aseguró que también la empresa habría llegado a un acuerdo con Servel para que los guardaparques que estuvieran de turno ese día en el Parque Torres del Paine no tuvieran qué ir a excusarse inmediatamente, sino que podían hacerlo en un tiempo perentorio, o por escrito. “Eso asegura que la dotación iba a estar completa, sin la presión de tener que ir a excusarse”, comentó el representante.

    Aunque desde el Servel aclararon que los funcionarios que no voten para el balotaje serán citados al Juzgado de Policía Local para dar cuenta de sus motivos de ausencia, tal como ocurre con cualquier ciudadano que cae en esta situación. Sin embargo, los guardaparques que trabajen el 14 de diciembre pueden presentar, una vez que sean citados, un certificado emitido por Conaf que corrobore que durante ese día se encontraban desempeñando funciones, y por lo tanto estaban imposibilitados de acudir a emitir su voto.

    Parque Nacional Torres del Paine

    A esto se suma también que Carabineros estableció desde este lunes una dotación de avanzada temporal en el Campamento Dickson -del circuito Macizo Paine- entre diciembre y febrero del próximo año. El jefe de zona de Carabineros, general Marco Alvarado, dijo que con la finalidad de esta operación es brindar seguridad desde el punto de vista integral y para el resguardo de turistas. Esto es algo que se viene realizando en el parque desde 1978 durante la época estival.

    En este cuartel temporal habrá cinco Carabineros, que estarán destinados por 30 días de manera continua. Su presencia, según informaron, permite reducir significativamente los tiempos de respuesta ante eventuales emergencias. Ya sean extravíos, accidentes en zonas de difícil acceso, o situaciones que requieran la intervención inmediata de equipos especializados.

    Las instalaciones comprenden una pequeña cabaña ubicada a los pies del Cerro Agudo, frente al glaciar Dickson. En enero de este año se inauguraron las instalaciones actuales, las cuales fueron entregadas por Conaf.

    Avanzada temporal de Carabineros en Campamento Dickson.

    Investigaciones en curso

    Hasta ahora, existen tres investigaciones en curso para esclarecer las responsabilidades del caso que terminó en tragedia, luego de la primera vuelta presidencial. Por un lado, la Fiscalía regional de Magallanes investiga el terreno y sobrevoló por la ruta que atrapó a los turistas en una tormenta blanca. Asimismo, la Contraloría General de la República mantiene un sumario para determinar posibles responsabilidades, tanto de Conaf como de la Municipalidad de Torres del Paine.

    Por su lado, Conaf lleva sus propias diligencias para entender si hubo responsabilidades de la institución en el lugar. Estas indagaciones han hecho que de momento el tramo donde ocurrió el accidente se encuentra cerrado para el paso de turistas. Solo está disponible el tramo de la “W”, y la ruta que lleva a la base de las montañas que le dan el nombre al gigante parque nacional.

