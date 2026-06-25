Los proyectos de ley sobre seguridad que llevan congelados hasta por más de un año en comisión mixta por demoras de la Cámara

Los proyectos de seguridad, sin duda, son unas de las iniciativas que más han copado la agenda legislativa durante los últimos años. Durante el periodo legislativo anterior, fueron más de 70 las iniciativas que salieron desde el Congreso.

Sin embargo, de esa agenda de seguridad impulsada por el entonces gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Congreso, han persisten algunos proyectos rezagados. Esa es la realidad de cuatro proyectos de ley que tras tener votaciones diferentes entre ambas cámaras pasaron a comisión mixta.

Pero en esa instancia, según los propios registros de tramitación de la Cámara de Diputados y el Senado, no se han registrado avances ni movimientos legislativos. Tanto así que hay proyectos que esperan ser discutidos en ese tercer trámite -que es integrado por representantes de ambas cámaras- hace más de un año.

Ese es el caso, por ejemplo, del proyecto que busca establecer las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), un proyecto que ha resonado nuevamente esta semana luego de la muerte de un niño de 12 años cuando su familia fue víctima de una encerrona en San Bernardo. Caso que ha llevado tanto a representantes del oficialismo como la oposición a pedir presencia militar en las calles. Lo que ha sido rechazado por el Ejecutivo basándose, exactamente, en la falta de regulación del trabajo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Dicha iniciativa, que ingresó al Congreso en abril de 2023, pasó a comisión mixta en mayo de 2025 y desde entonces se mantiene ahí, sin avances . La principal discrepancia a resolver en este caso, es la idea de que las causas que involucren a funcionarios de las FF.AA. y de orden se resuelvan por la justicia militar.

Alessandri en la mira

La razón por la que el proyecto de las RUF, al igual que las otras iniciativas, están paralizadas en las comisiones mixtas, apunta a que estas instancias aún ni siquiera se han conformado por la falta de designación de los integrantes que representen a la Cámara. Fuentes del Congreso señalan al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), como el responsable de eso.

De hecho a comienzos de junio la mesa del senado, presidida por la senadora Paulina Nuñez (RN), ofició a la Cámara de Diputados para que designe a los diputados que integrarán la comisión mixta que busca destrabar normativas clave en materia de seguridad como las RUF. La Cámara Alta, por su parte, ya designó el año pasado a los senadores que formarán parte de dicha discusión.

Paulina Nuñez, Presidenta del Senado. Foto: Andres Perez Andres Perez

Pese a las críticas a su rol, el diputado Alessandri se defiende y explica que “por parte de la mesa de la Cámara había que definir el criterio de cómo se van a constituir las mixtas en este periodo de cuatro años. Ese criterio ya se aprobó ayer (miércoles) en reunión de comités ”.

“Ahora, cada partido que le toca un cupo en la mixta tiene que designar a la persona específica de esa bancada que va a participar de la mixta y citar a la primera reunión. O sea, la pega que era de parte de la mesa ya está hecha y ahora ya depende de cada partido rellenar sus cupos o los cupos que le toca en cada mixta”, añade el diputado.

El problema no solo afecta el avance de las RUF. La demora de la Cámara ha tenido consecuencias en el nulo avance de otros temas que también están en tercer trámite como el proyecto que aumenta el periodo de flagrancia, pasando de 12 a 24 horas. En este caso, la iniciativa ingresó en diciembre de 2023 y pasó a mixta en abril de este año.

JORGE ALESSANDRI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Un escenario similar enfrenta el proyecto que busca fortalecer las medidas de seguridad, exigiendo la exhibición de algún documento de identificación durante viajes de transporte terrestre. El proyecto, que está en el Congreso desde 2024, en abril pasado también pasó a una comisión mixta para resolver la discrepancias legislativas.

El último proyecto que aún no ha sido visto en comisión mixta es el del Subsistema de Inteligencia Económica, el que se tramita desde 2023 y hace algunas semanas pasó a tercer trámite. A esa instancia llegó tras el rechazo del Senado, principalmente, por la pugna que existe entre el oficialismo y la oposición por la norma que facilita el levantamiento del secreto bancario sin control judicial.

Críticas parlamentarias

Más allá del rol de Alessandri, lo sucedido con las comisiones mixtas, también genera reparos que llegan hasta La Moneda. La diputada Gloria Naveillán (Libertaria), integrante de la Comisión de Seguridad, sostiene que esto es “una vergüenza y esto ha sido tema. Este es un tema que el gobierno de una vez por todas tiene que hacer cambios”.

Para la parlamentaria, “los gobiernos son los que ven las urgencias y es el gobierno el que no le pone urgencia. Si el gobierno le pone discusión inmediata, la comisión mixta se tiene que constituir inmediatamente”. Además de eso, plantea la diputada de la Región de La Araucanía, “el gobierno tiene que poner indicaciones a estos proyectos”.

RENE LESCORNEZ

“Nosotros necesitamos un Ejecutivo que entienda que ellos son los que le ponen el ritmo a la legislación y me da la sensación que después de tres meses de gobierno, aún no lo entienden”, concluye Naveillán.

El diputado Jaime Araya (ind.-PPD), también integrante de la Comisión de Seguridad, apunta a que en el caso del Subsistema de Inteligencia Económica, “el gobierno y sus parlamentarios le tienen terror al levantamiento del secreto bancario, la herramienta más fuerte para combatir la corrupción, el narco y el crimen organizado, es insólito que mientras le roban al Estado, matan compatriotas, destruyen la juventud, se las ingenian para impedir que avance una legislación que tiene el 83% de apoyo en la ciudadanía”.