SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Los proyectos de ley sobre seguridad que llevan congelados hasta por más de un año en comisión mixta por demoras de la Cámara

    Cuatro iniciativas que tuvieron votaciones disconformes entre dos las dos cámaras pasaron a tercer trámite. Todas ellas no han podido avanzar ya que estas instancias no se han conformado por la falta de designación de los diputados. Fuentes del Congreso apuntan sus dardos al presidente de la Cámara Baja, diputado Jorge Alessandri, por la paralización que se ha visto en estos proyectos.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Los proyectos de seguridad, sin duda, son unas de las iniciativas que más han copado la agenda legislativa durante los últimos años. Durante el periodo legislativo anterior, fueron más de 70 las iniciativas que salieron desde el Congreso.

    Sin embargo, de esa agenda de seguridad impulsada por el entonces gobierno del Presidente Gabriel Boric y el Congreso, han persisten algunos proyectos rezagados. Esa es la realidad de cuatro proyectos de ley que tras tener votaciones diferentes entre ambas cámaras pasaron a comisión mixta.

    Pero en esa instancia, según los propios registros de tramitación de la Cámara de Diputados y el Senado, no se han registrado avances ni movimientos legislativos. Tanto así que hay proyectos que esperan ser discutidos en ese tercer trámite -que es integrado por representantes de ambas cámaras- hace más de un año.

    Ese es el caso, por ejemplo, del proyecto que busca establecer las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), un proyecto que ha resonado nuevamente esta semana luego de la muerte de un niño de 12 años cuando su familia fue víctima de una encerrona en San Bernardo. Caso que ha llevado tanto a representantes del oficialismo como la oposición a pedir presencia militar en las calles. Lo que ha sido rechazado por el Ejecutivo basándose, exactamente, en la falta de regulación del trabajo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

    Dicha iniciativa, que ingresó al Congreso en abril de 2023, pasó a comisión mixta en mayo de 2025 y desde entonces se mantiene ahí, sin avances. La principal discrepancia a resolver en este caso, es la idea de que las causas que involucren a funcionarios de las FF.AA. y de orden se resuelvan por la justicia militar.

    Alessandri en la mira

    La razón por la que el proyecto de las RUF, al igual que las otras iniciativas, están paralizadas en las comisiones mixtas, apunta a que estas instancias aún ni siquiera se han conformado por la falta de designación de los integrantes que representen a la Cámara. Fuentes del Congreso señalan al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), como el responsable de eso.

    De hecho a comienzos de junio la mesa del senado, presidida por la senadora Paulina Nuñez (RN), ofició a la Cámara de Diputados para que designe a los diputados que integrarán la comisión mixta que busca destrabar normativas clave en materia de seguridad como las RUF. La Cámara Alta, por su parte, ya designó el año pasado a los senadores que formarán parte de dicha discusión.

    Paulina Nuñez, Presidenta del Senado. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Pese a las críticas a su rol, el diputado Alessandri se defiende y explica que “por parte de la mesa de la Cámara había que definir el criterio de cómo se van a constituir las mixtas en este periodo de cuatro años. Ese criterio ya se aprobó ayer (miércoles) en reunión de comités”.

    “Ahora, cada partido que le toca un cupo en la mixta tiene que designar a la persona específica de esa bancada que va a participar de la mixta y citar a la primera reunión. O sea, la pega que era de parte de la mesa ya está hecha y ahora ya depende de cada partido rellenar sus cupos o los cupos que le toca en cada mixta”, añade el diputado.

    El problema no solo afecta el avance de las RUF. La demora de la Cámara ha tenido consecuencias en el nulo avance de otros temas que también están en tercer trámite como el proyecto que aumenta el periodo de flagrancia, pasando de 12 a 24 horas. En este caso, la iniciativa ingresó en diciembre de 2023 y pasó a mixta en abril de este año.

    JORGE ALESSANDRI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Un escenario similar enfrenta el proyecto que busca fortalecer las medidas de seguridad, exigiendo la exhibición de algún documento de identificación durante viajes de transporte terrestre. El proyecto, que está en el Congreso desde 2024, en abril pasado también pasó a una comisión mixta para resolver la discrepancias legislativas.

    El último proyecto que aún no ha sido visto en comisión mixta es el del Subsistema de Inteligencia Económica, el que se tramita desde 2023 y hace algunas semanas pasó a tercer trámite. A esa instancia llegó tras el rechazo del Senado, principalmente, por la pugna que existe entre el oficialismo y la oposición por la norma que facilita el levantamiento del secreto bancario sin control judicial.

    Críticas parlamentarias

    Más allá del rol de Alessandri, lo sucedido con las comisiones mixtas, también genera reparos que llegan hasta La Moneda. La diputada Gloria Naveillán (Libertaria), integrante de la Comisión de Seguridad, sostiene que esto es “una vergüenza y esto ha sido tema. Este es un tema que el gobierno de una vez por todas tiene que hacer cambios”.

    Para la parlamentaria, “los gobiernos son los que ven las urgencias y es el gobierno el que no le pone urgencia. Si el gobierno le pone discusión inmediata, la comisión mixta se tiene que constituir inmediatamente”. Además de eso, plantea la diputada de la Región de La Araucanía, “el gobierno tiene que poner indicaciones a estos proyectos”.

    RENE LESCORNEZ

    “Nosotros necesitamos un Ejecutivo que entienda que ellos son los que le ponen el ritmo a la legislación y me da la sensación que después de tres meses de gobierno, aún no lo entienden”, concluye Naveillán.

    El diputado Jaime Araya (ind.-PPD), también integrante de la Comisión de Seguridad, apunta a que en el caso del Subsistema de Inteligencia Económica, “el gobierno y sus parlamentarios le tienen terror al levantamiento del secreto bancario, la herramienta más fuerte para combatir la corrupción, el narco y el crimen organizado, es insólito que mientras le roban al Estado, matan compatriotas, destruyen la juventud, se las ingenian para impedir que avance una legislación que tiene el 83% de apoyo en la ciudadanía”.

    Más sobre:SeguridadCongresoCámara de DiputadosSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macaya (UDI) y avance de megarreforma: “Veo que se pueden conseguir muchos más votos en cada medida en particular”

    Ministra María Pía Silva Gallinato presidirá el TC desde el 10 de julio

    Dos años sin embajada: la angustia de los venezolanos en Chile para contactar a sus familias después del terremoto

    La soledad del portero

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    “Vamos a ver si le hace caso al Presidente”: Vodanovic emplaza a Quiroz para abrir el diálogo por megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

    Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

    2.
    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    3.
    Carabinero condenado por cegar de un ojo a manifestante se entrega y cuestiona labor de fiscal Chong

    Carabinero condenado por cegar de un ojo a manifestante se entrega y cuestiona labor de fiscal Chong

    4.
    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    5.
    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    En 10 días debe irse del Repas: tribunal ordena que el comandante Ramiro sea trasladado otra vez a la cárcel de Rancagua

    6.
    Coyhaique versus los malls chinos: la ofensiva municipal para contener su expansión

    Coyhaique versus los malls chinos: la ofensiva municipal para contener su expansión

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Macaya (UDI) y avance de megarreforma: “Veo que se pueden conseguir muchos más votos en cada medida en particular”
    Chile

    Macaya (UDI) y avance de megarreforma: “Veo que se pueden conseguir muchos más votos en cada medida en particular”

    Ministra María Pía Silva Gallinato presidirá el TC desde el 10 de julio

    Dos años sin embajada: la angustia de los venezolanos en Chile para contactar a sus familias después del terremoto

    Microsoft sigue los pasos de Apple y anuncia alza mundial de hasta US$ 150 en el precio de la Xbox
    Negocios

    Microsoft sigue los pasos de Apple y anuncia alza mundial de hasta US$ 150 en el precio de la Xbox

    Economía de EE.UU. muestra resiliencia y la inflación se acelera reforzando expectativas de alzas de tasas

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Gabriel Suazo aborda su primera temporada en España: “En el Sevilla me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar”
    El Deportivo

    Gabriel Suazo aborda su primera temporada en España: “En el Sevilla me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar”

    En vivo: Sudáfrica se mide contra Canadá por el paso a los octavos de final del Mundial 2026

    En vivo: se define el Grupo J con los partidos de Jordania vs. Argentina y Argelia vs. Austria

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines
    Cultura y entretención

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    ‘All You Need Is Love’: el caótico debut satelital de The Beatles que originó su día de celebración Global

    La soledad del portero
    Mundo

    La soledad del portero

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado