Los reparos de la senadora Campillai a actual Ley Nain-Retamal: “Con este proyecto yo no hubiese tenido justicia”

La senadora independiente por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, manifestó sus reparos por disposiciones establecidas en el proyecto de resguardo a las policías conocido como Ley Nain-Retamal, aprobado por la Cámara de Diputados este miércoles.

La norma entrega protección jurídica a las policías para usar su armamento en procedimientos bajo la figura de la “legítima defensa privilegiada” y eleva sanciones a quienes atenten contra ellos.

La senadora es una de las víctimas emblemáticas de los hechos de violencia institucional que se registraron tras el 18 de octubre de 2019 en Chile. Campillai, vecina de San Bernardo, esperaba la locomoción colectiva cuando recibió un proyectil de gas lacrimógeno en su rostro mientras se desarrollaba una protesta el 26 de noviembre de 2019, perdiendo la visión de ambos ojos, el olfato y gusto. De acuerdo a un informe de la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público, desde que comenzaron las protestas del llamado estallido social, hasta el 31 de marzo de 2020, se reportaron en total 8.827 casos ingresados al sistema, de las cuales 1.362 eran denuncias por menores de edad.

La senadora explicó en el Congreso este jueves que ella está “en contra de la delincuencia” que afecta a la población actualmente y “a favor de las chilenas y chilenos, de su seguridad y de su tranquilidad”.

“No se puede aprobar tal cual como está”

“Pero estoy muy preocupada porque este proyecto Nain-Retamal no se ha visto bien, no hemos escuchado a académicos, no hemos escuchado a penalistas, no hemos escuchado a víctimas”, advirtió.

“No podemos dejar que este proyecto sea un proyecto exprés”, señaló, asegurando que la iniciativa contiene ideas que representan un “retroceso” respecto a tratado internacionales en materia de derechos humanos a los que Chile ha ratificado.

“Con esta legislación actual, con este proyecto yo no hubiese tenido justicia”, dijo la senadora.

“Hubiera afectado totalmente, aquí se dan atribuciones. Además de haber disparado no prestaron ayuda, es de una inhumanidad total como actuaron. Yo creo que este proyecto no se puede aprobar tal cual como está y primero tenemos que escuchar a los verdaderos expertos”, recalcó.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, la legisladora oficialista Maite Orsini, cuestionó también el proyecto aludiendo el caso de Campillai.

“Si este proyecto hubiese sido ley cuando la senadora Campillai recibió la lacrimógena en el rostro, ella hubiese tenido que probar que no hizo nada para provocar la reacción del policía, porque la ley presume que los policías siempre usan su arma en legítima defensa”, dijo Orsini

El Senado acordó postergar la votación de ley Nain-Retamal para el martes y el Ejecutivo ingresará indicaciones al proyecto. La decisión fue ratificada por la mayoría de las bancadas, salvo la del Partido Republicano, con el fin de escuchar a expertos en la materia y recoger las indicaciones de los propios senadores y el gobierno.

Directora INDH advierte que podría “favorecer la impunidad”

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos también han hecho ver su inquietud por la norma.

En una declaración de la directora del organismo, Consuelo Contreras, se indica que “la nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial”.

“Hay un problema a nivel operativo de nuestras policías, el que se debe en parte a la falta de consenso o de regulación legal de las funciones y de los límites del trabajo de las mismas. Esto ha quedado nuevamente expuesto en recientes hechos donde carabineros -y sus familiares- han atribuido una serie de muertes propias a la carencia de una normativa que los proteja. Pero también la misma explicación se puede encontrar en tragedias que culminaron con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el gravísimo ataque que cegó a Fabiola Campillai”, planteó Contreras.