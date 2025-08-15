Pedían prisión preventiva: hombre queda con arraigo y firma por golpear a su perro en calle de La Tirana

Este viernes, un hombre 38 años fue formalizado por golpear a su perro en La Tirana, Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

El imputado fue detenido por Carabineros tras ser grabado por las cámaras de seguridad municipales golpeando a su perro en el sector de la explanada del poblado de La Tirana.

Si bien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte no acogió la petición y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

El abogado asistente, Sebastián Barahona, explicó que “un hombre de nacionalidad chilena fue detenido en flagrancia por Carabineros en el poblado de La Tirana. Esto después de ser visualizado en cámaras municipales en la noche anterior realizando múltiples actos de maltrato y crueldad animal contra un Bull Terrier de color blanco que este mismo paseaba por el sector”.

“Así, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantías de Pozo Almonte. Se formalizó por lo tanto la investigación en su contra por el delito de maltrato animal", explicó.

Además, “se fijaron 60 días de investigación y el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad suponía un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Sin embargo, “el tribunal no accedió a aquella petición y ordenó en su lugar el arraigo nacional y la firma mensual ante Carabineros“.

Además, se presentó el informe del veterinario que revisó al a la mascota, confirmando que tiene lesiones de ahorque en el cuello, y hematomas en la cabeza y muslo.

Debido a que el imputado tenía otros dos perros en su casa, “la Fiscalía solicitó que las tres mascotas quedaran al cuidado del Centro de Rescate animal de la Fundación Callejeros del Tamarugal” concluyó.