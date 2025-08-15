Quién era Ricardo Belmar, el sargento segundo de Carabineros que falleció cuando asistía a un procedimiento policial

Tres días de duelo institucional decretó Carabineros de Chile tras el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros Ricardo Belmar, quien perdió la vida durante la tarde del jueves en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial en Talca, Región del Maule.

Según la información preliminar, el sargento segundo habría asistido en su motocicleta institucional a colaborar en la persecución de un delincuente que habría sido descubierto robando.

En esa circunstancia, y por razones que son materia de investigación por el Ministerio Público, habría chocado contra un árbol en las intersección de 11 Oriente con 4 Sur. A pesar de ser trasladado en una ambulancia del SAMU al Hospital de Talca, finalmente perdió la vida por la gravedad de sus heridas.

Por el hecho, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, decretó tres días de duelo institucional. Además, el Presidente Gabriel Boric envió sus condolencias a la institución y a su familia.

Quién era Ricardo Belmar, el sargento segundo de Carabineros que falleció tras chocar cuando asistía a un procedimiento policial Carabineros de Chile

Quién era Ricardo Belmar

Casado y padre de tres hijos, Belmar formaba parte del escalafón de Orden y Seguridad y había estado más de 18 años en Carabineros .

El oriundo de Valparaíso se unió a la institución el 2 de enero de 2007 en la Escuela de Formación de Carabineros “Grupo Ovalle”.

Según detallaron desde Carabineros, el sargento segundo prestó servicio en la 1ª Comisaría de Chañaral, la 4ª Comisaría Cancha Rayada y, desde mayo de 2020, en la 3ª Comisaría Talca (U).

Desde la institución resaltaron que durante su trayectoria “recibió cinco felicitaciones extraordinarias por procedimientos destacados”.

“La familia de Carabineros extiende sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, reiterando el compromiso de acompañarlos en estos difíciles momentos y de mantener vivo el legado de servicio que deja el sargento 2do. Ricardo Stefan Belmar Belmar, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber”, concluyeron desde Carabineros.