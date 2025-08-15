Presidente Boric entrega condolencias por muerte de carabinero en choque durante procedimiento en Talca
Ricardo Belmar Belmar falleció tras un accidente de tránsito registrado cuando se dirigía a colaborar en un procedimiento policial en la capital de la Región del Maule.
El Presidente Gabriel Boric ofreció sus condolencias a los cercanos del carabinero Ricardo Belmar, quien falleció en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial en Talca, Región del Maule.
“Mis más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de trabajo del sargento segundo, Ricardo Belmar Belmar, fallecido en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento en la ciudad de Talca”, indicó el Mandatario a través de X.
Fue durante la tarde del jueves que se registró el fatal siniestro de tránsito, cuando el funcionario, quien se movilizaba en una motocicleta institucional, chocó -por causas que se investigan- contra un árbol en la intersección de 11 Oriente con 4 Sur.
Al respecto, el coronel Pedro Vargas, prefecto de Carabineros de Talca, detalló que el cabo segundo Ricardo Belmar Belmar pertenecía a la sección Centauro de Talca y falleció mientras se dirigía a colaborar en un procedimiento policial por la persecución de un delincuente en el marco de un delito flagrante.
Luego del fallecimiento, desde Carabineros de Chile pusieron a disposición un libro de condolencias virtual y, además, el general director, Marcelo Araya, dispuso de tres días de duelo institucional en memoria del mártir.
