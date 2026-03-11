Marta Larraechea hace su primera aparición pública en cambio de mando tras internación por picadura de abeja

Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hizo este miércoles su primera aparición pública tras estar internada por 22 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alemana por una picadura de abeja que le causó un shock anafiláctico severo.

La situación ocurrió mientras la exprimera dama se encontraba de veraneo en una casa ubicada en el balneario de Santo Domingo, Región de Valparaíso, junto a sus hijos y esposo.

Tras la picadura, Larraechea fue trasladada en primera instancia a un Cesfam de Santo Domingo. Sin embargo, debido a su gravedad, fue derivada al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Finalmente, tras mantenerse su complejo estado, fue llevada en helicóptero a la clínica de Vitacura, donde se estabilizó.

Su familia ya había informado de su recuperación a través de un escrito en el cual agradecían al equipo médico y a la gente que la apoyó mientras se encontraba grave: “Gracias a muchos factores como el gran equipo médico que con gran compromiso la ha atendido todo este tiempo, la fe y las oraciones que se han hecho en favor de ella, el cariño que la gente le ha entregado y su gran fortaleza y voluntad de recuperarse, hoy puede volver a su casa a continuar con su rehabilitación. Todo esto contra todos los pronósticos y las bajas probabilidades que tenía de tener una buena recuperación”.

En tan buen estado está que la exprimera dama de 81 años acompañó este miércoles a su esposo en el Congreso como invitados para el cambio de mando presidencial. Con un vestido rojo y cabello rubio, Larraechea saludó a varios de los asistentes a la investidura. Tras eso, ambos tomaron asiento mientras esperaban que iniciara la ceremonia.

Una de las últimas actividades políticas a la que concurrió Larraechea antes de su internación fue una reunión con quien será la nueva primera dama, Pía Adriasola, esposa y madre de los nueves hijos de José Antonio Kast.

Frei, quien recibió a Kast en su casa mientras se encontraba en su campaña presidencial, fue el único expresidente que aceptó la invitación al cambio de mando. Tanto Ricardo Lagos -quien se retiró en 2024 de la actividad política pública- como Michelle Bachelet -quien mencionó razones de agenda- comunicaron que no asistirían a la ceremonia.