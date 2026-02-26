SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Marta Larraechea recibe el alta médica tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja

    La familia de la ex primera dama transmitió que el alta médica se dio "en contra todos los pronósticos y las bajas probabilidades que tenía de tener una buena recuperación".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Martita Larraechea JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras permanecer 22 días hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alemana, la ex primera dama Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue dada de alta durante este jueves, según informó su familia en un comunicado.

    La ex primera dama de 81 años había sido ingresada al establecimiento el 4 de febrero, luego de ser trasladada de urgencia desde la quinta región, a raíz de la picadura de una abeja que le produjo un shock anafiláctico severo. Por complicaciones cardíacas derivadas de este espisodio, estuvo en riesgo vital por diez días.

    “Gracias a muchos factores como el gran equipo médico que con gran compromiso la ha atendido todo este tiempo, la fe y las oraciones que se han hecho en favor de ella, el cariño que la gente le ha entregado y su gran fortaleza y voluntad de recuperarse, hoy puede volver a su casa a continuar con su rehabilitación. Todo esto contra todos los pronósticos y las bajas probabilidades que tenía de tener una buena recuperación", señala el documento compartido por la familia.

    Asimismo, la familia del exmandatario agradeció al equipo médico que atendió a Larraechea en Santo Domingo, San Antonio y en la Clínica Alemana en Santiago.

    Cabe recordar que al momento del accidente, Larraechea fue llevada inicialmente a un consultorio de Santo Domingo y luego derivada al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Finalmente fue trasladada definitivamente a la Clínica Alemana en Santiago, debido a su gravedad.

    Más sobre:Martita LarraecheaEduardo Frei Ruiz-Tagleshock anafilácticoAlta médicaPicadura de abeja

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

    Disputa Desbordes vs SLEP llega a tribunales: alcalde busca revertir cesión de colegios o indemnización

    Carlos Cuadrado, diputado electo del PPD: “El drama del Presidente Boric es haber tenido un sueño que no pudo completar”

    Fuero sindical los protege: dos gendarmes imputados en Operación Apocalipsis aún integran Gendarmería

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Lo más leído

    1.
    Ozempic en Chile: las alertas que encendió su venta clandestina

    Ozempic en Chile: las alertas que encendió su venta clandestina

    2.
    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    3.
    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    4.
    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    Fran Maira queda con firma y arraigo tras ser formalizada por cuasidelito de lesiones graves por choque en Lo Barnechea

    5.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle
    Chile

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Disputa Desbordes vs SLEP llega a tribunales: alcalde busca revertir cesión de colegios o indemnización

    Fuero sindical los protege: dos gendarmes imputados en Operación Apocalipsis aún integran Gendarmería

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile
    Negocios

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

    SEC aplica nueva multa por apagón de febrero de 2025 y ahora sanciona a AES Andes

    CEO de Millicom ante accionistas y analistas internacionales: “Es un lujo estar en Chile”

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico
    El Deportivo

    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico

    Francisco Meneghini aborda la cláusula que puede marcar su salida de la U tras el Superclásico

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”
    Cultura y entretención

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias
    Mundo

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?