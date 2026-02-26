Marta Larraechea recibe el alta médica tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja

Tras permanecer 22 días hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alemana, la ex primera dama Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue dada de alta durante este jueves, según informó su familia en un comunicado.

La ex primera dama de 81 años había sido ingresada al establecimiento el 4 de febrero, luego de ser trasladada de urgencia desde la quinta región, a raíz de la picadura de una abeja que le produjo un shock anafiláctico severo. Por complicaciones cardíacas derivadas de este espisodio, estuvo en riesgo vital por diez días.

“Gracias a muchos factores como el gran equipo médico que con gran compromiso la ha atendido todo este tiempo, la fe y las oraciones que se han hecho en favor de ella, el cariño que la gente le ha entregado y su gran fortaleza y voluntad de recuperarse, hoy puede volver a su casa a continuar con su rehabilitación. Todo esto contra todos los pronósticos y las bajas probabilidades que tenía de tener una buena recuperación", señala el documento compartido por la familia.

Asimismo, la familia del exmandatario agradeció al equipo médico que atendió a Larraechea en Santo Domingo, San Antonio y en la Clínica Alemana en Santiago.

Cabe recordar que al momento del accidente, Larraechea fue llevada inicialmente a un consultorio de Santo Domingo y luego derivada al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Finalmente fue trasladada definitivamente a la Clínica Alemana en Santiago, debido a su gravedad.