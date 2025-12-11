Balance del gobierno del Plan Antiencerronas: robo violento de vehículos cae un 23% en la Región Metropolitana

Durante la jornada de este jueves la autoridades dieron a conocer un balance del Plan Antiencerronas 4.0 (ANEN), apuntando que ha existido una disminución del 23% en el robo violento de vehículos.

Según detalló el director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, “en relación a los delitos violentos que afectan al parque vehicular en la Región Metropolitana, tenemos un menos 23% de estos delitos”, añadiendo que “si bien estas cifras son muy positivas, no queremos también señalar nuestra plena satisfacción. Mientras exista un delito, siempre va a haber una preocupación atendiendo que hay víctima”.

En cuanto a las cifras que refleja el plan, Velasco añadió que se ha logrado detener a 194 personas, se han recuperado 95 vehículos y se desarticularon 29 bandas criminales, además de que se han realizado 2.425 controles de identidad y 4.116 controles vehiculares.

“También hemos recuperado 14 armas de fuego, distintos tipos de droga, individuos con antecedentes penales pendientes por los distintos tribunales de justicia, los cuales también han sido puestos a disposición de los tribunales. En definitiva, tenemos buenas cifras que señalar con el Plan ANEN en el año 2025″, agregó.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó las cifras: “Ha permitido trabajar con Carabineros en la caracterización de este delito. ¿Cómo se configuran estas bandas? ¿Quiénes son los que participan en este tipo de delitos? Por ejemplo, estamos hablando principal y mayoritariamente de hombres que están entre los 14 y los 21 años”.

Además, explicó que “cometen estos delitos para ir a un mercado secundario, que es lo que también está dentro de las preocupaciones, como fiscalizar ese mercado secundario”.

Respecto a la disminución del 23% en el robo violento de vehículos, la subsecretaria detalló que “estamos hablando de robo con intimidación, robo con violencia y robo por sorpresa”, agregando que “es un número importante” y “demuestra que hay un plan operativo que tiene objetivos estratégicos que obviamente no les podemos comentar en detalle, pero que ha tenido resultados y por lo tanto esperamos tener mejores resultados”.

La subsecretaria además detalló que “el principal éxito de esta disminución tiene que ver con las detenciones de personas vinculadas a este tipo de delitos, con la desarticulación de estas bandas criminales que se dedican a esto”, así como con el rápido actuar policial y el fortalecimiento del trabajo investigativo.

Además, Leitao relevó el trabajo colaborativo entre el gobierno y policías y la incorporación de nuevas tecnologías para perseguir este tipo de delito violento. “Nosotros tenemos el programa SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial) y estamos trabajando con Carabineros para que cada vez tenga mayor utilidad, no solo para la función investigativa, sino también para la persecución de este delito tan gravoso. También es clave la colaboración público-privada, porque cuando se incorporan cámaras o pórtico hay resultados”, puntualizó.