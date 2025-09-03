SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Masivo operativo contra bandas dedicadas al robo de vehículos termina con 16 detenidos y hasta un mono rescatado

En la audiencia de control se declararon legales las detenciones de todos los imputados y por solicitud de la Fiscalía de Tarapacá fueron ampliadas hasta el viernes.

José NavarretePor 
José Navarrete

Un trabajo conjunto entre la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros permitió identificar y desarticular tres organizaciones criminales dedicadas al robo violento y sustracción de vehículos.

El operativo —desarrollado durante la madrugada de este miércoles— fue encabezado por la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, y el prefecto de Carabineros de Iquique, coronel Adrián Andrades.

Más de 250 funcionarios policiales de diversas unidades del país participaron del despliegue.

El coronel Adrián Andrades Miranda, prefecto de Iquique, explicó que las bandas operaban en la Región de Tarapacá y en la zona central del país, sustrayendo vehículos que eran posteriormente trasladados por pasos no habilitados a Bolivia e intercambiados en ese país por dinero o drogas.

En el operativo fueron allanados 31 inmuebles en Iquique, Alto Hospicio y las regiones Metropolitana y de Coquimbo.

Como resultado, se detuvo a 16 personas, entre ellas blancos investigativos y otros sujetos vinculados directamente a las agrupaciones delictuales.

“Tras una investigación exhaustiva, se logró acreditar la participación de los imputados en múltiples delitos de robo de vehículos, muchos de ellos cometidos con violencia o intimidación”, detalló la fiscal Trinidad Steinert.

Las bandas utilizaban a los denominados “chuteros” que gestionaban la comercialización de los vehículos o su intercambio por sustancias ilícitas, incluso ofreciéndolos abiertamente a través de redes sociales, explicó la persecutora.

La investigación permitió determinar que una de las bandas participó en al menos 16 robos de vehículos cometidos en la Región de Tarapacá desde el año 2023 a la fecha. En tanto, otra agrupación fue responsable de al menos siete robos de vehículos 4x4 en la Región Metropolitana, los que eran trasladados al norte del país bajo la modalidad de clonación vehicular, utilizando placas patentes y documentación falsificadas.

Por su parte, la tercera organización operaba en Iquique y Alto Hospicio, utilizando la modalidad de “falso pasajero” en la aplicación de transporte InDrive.

Sus integrantes —en su mayoría adolescentes— creaban cuentas ficticias para solicitar viajes. Ya a bordo, sorprendían al conductor, lo intimidaban con armas de fuego o armas blancas para llevarse los vehículos y robar teléfonos y demás pertenencias a sus víctimas.

Durante la investigación se emplearon técnicas especializadas, como peritajes forenses a dispositivos telefónicos, georreferenciaciones, vigilancias, seguimientos y análisis de registros de cámaras de seguridad.

Mono incautado

En el operativo se incautaron tres armamentos, municiones, dos vehículos, 16 notebooks de diferentes marcas, teléfonos celulares, cerca de dos kilos de marihuana, 17 plantas de cannabis sativa, más de 5 millones de pesos, una pesa digital, una llave de vehículo, dos manoplas, una esposa de seguridad, una radio portátil y hasta un mono capuchino, que se encontraba en cautiverio al interior de un domicilio.

El mono fue remitido al SAG para su cuidado, deteniendo al responsable por infringir la ley de caza y animales exóticos.

Más sobre:PolicialCarabinerosMonoSAG

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comisión de Transportes del Senado oficia a la Subtel en medio de críticas al acuerdo entre CDE y Wom

Comisión de Constitución de la Cámara aprueba cese del cargo de parlamentarios que renuncien al partido con el que fueron electos

Jefa programática de Jara por debate de voto obligatorio: “Cambiar las reglas muy encima afecta la certeza”

Argentina insiste: “No hay ninguna rotura del esquema cambiario” tras la intervención

Teck aplaza planes de expansión global para resolver problemas productivos de Quebrada Blanca en Chile

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

5.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Comisión de Constitución de la Cámara aprueba cese del cargo de parlamentarios que renuncien al partido con el que fueron electos
Chile

Comisión de Constitución de la Cámara aprueba cese del cargo de parlamentarios que renuncien al partido con el que fueron electos

Jefa programática de Jara por debate de voto obligatorio: “Cambiar las reglas muy encima afecta la certeza”

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Comisión de Transportes del Senado oficia a la Subtel en medio de críticas al acuerdo entre CDE y Wom
Negocios

Comisión de Transportes del Senado oficia a la Subtel en medio de críticas al acuerdo entre CDE y Wom

Argentina insiste: “No hay ninguna rotura del esquema cambiario” tras la intervención

Teck aplaza planes de expansión global para resolver problemas productivos de Quebrada Blanca en Chile

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto
Finde

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie
Cultura y entretención

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa
Mundo

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Debut de hija de Kim Jong-un en desfile militar en Beijing alimenta especulaciones sobre sucesión

Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo