“Me produce dolor y angustia”: senadora Campillai fustiga beneficio de salida dominical para Patricio Maturana

Luego de que esta jornada se conociera que el excarabinero Patricio Maturana accedió al beneficio de salida dominical en medio de su condena por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai, la propia afectada lamentó la determinación y pidió la renuncia del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

Mediante un comunicado, Campillai afirmó que, como víctima de la agresión que le costó la vista, “los beneficios carcelarios que se otorgarán a Patricio Maturana, autor de este crimen, me generan dolor y angustia”.

Para luego apuntar directamente a Pérez, asegurando que ”es inaceptable que el director nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel donde se encuentra recluido Maturana, justamente dos días después de reunirse con el presidente electo José Antonio Kast, quien abiertamente ha señalado querer liberar a mi agresor”.

Pablo Vásquez R.

“Ahora, se confirmó la aprobación del beneficio de salida dominical a mi victimario, quien en ningún momento ha mostrado arrepentimiento y mucho menos empatía con mi persona por el daño irremediable que me ha causado”, detalló la senadora independiente.

Asimismo, aseguró que para ella no es casualidad cómo se han dado los hechos y que por esto mismo es necesario que “el director nacional de Gendarmería renuncie a su cargo y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Jaime Gajardo) exija toda la documentación asociada al caso”.

“De lo contrario, se vuelve un cómplice de esta decisión de una institución que está bajo su Ministerio y que está implementando adelantadamente el programa de Kast”, apuntó, para después añadir que la resolución “allana el camino a Maturana para que luego solicite más beneficios hasta llegar a la libertad condicional”.

“Este es un caso más en qué se demuestra el desamparo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos realizado por el gobierno de Gabriel Boric”, finalizó.

La condena de Maturana

En septiembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró al excarabinero culpable de delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas por su responsabilidad en las heridas que cegaron a Campillai.

Esto, luego de que el 26 de noviembre de 2019, en el contexto de las protestas que se iniciaron en octubre de ese año, la actual senadora recibiera el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro disparada por Maturana, mientras esperaba en un paradero el microbús que la llevaría a su trabajo.

En octubre de 2022, el exuniformado fue condenado a una pena de 12 años y 183 días de prisión, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en enero del año siguiente.

Sin embargo, este martes se conoció la postulación de Maturana al beneficio de salida dominical al cumplir los requisitos necesarios, como lo confirmó Gendarmería de Chile, aunque remarcó que el consejo técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina aún no había sesionado.

Además, en ese momento el organismo desmintió categóricamente la supuesta relación entre una visita inspectiva rutinaria de su director nacional al penal en la Región del Maule y el presunto otorgamiento del beneficio.

Solo dos días después, al mediodía de este jueves, Gendarmería confirmó que el excarabinero accedió al beneficio.

“Este miércoles 28 de enero sesionó el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, instancia en la que se analizaron las distintas solicitudes de postulación a beneficios intrapenitenciarios, por parte de la población penal de esa unidad, que cumple con los requisitos exigidos para esos fines”, detalló en un comunicado.