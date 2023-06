“Mes de la participación ciudadana”: autoridades dan el vamos a iniciativa que fomenta la cooperación en el proceso constitucional

La mañana de este martes la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, se reunió con la Secretaría de Participación Ciudadana encabezada por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés: el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez; la rectora de la Universidad de Las Américas, Pilar Romaguera; la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, y el rector de la Universidad Católica del Norte, Rodrigo Alda, quienes representan a las universidades del país involucradas en el nuevo proceso constituyente.

Bajo el lema “Si estamos todos será de todos, si estamos todas será de todas”, las autoridades dieron el vamos al “mes de la participación ciudadana”, que comenzará formalmente a las 00.00 horas de este 7 de junio, y detallaron cuáles serán los cuatro mecanismos de participación ciudadana sobre los cuales la gente podrá ser parte de este nuevo proceso.

En detalle, se trata de las audiencias públicas, diálogos autoconvocados, iniciativas populares de norma y consultas virtuales, que estarán alojadas en el sitio web secretariadeparticipacion.cl, y que habrá un período de un mes, con plazos fijos, para el planteamiento de ideas.

La presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga, hizo un llamado a la ciudadanía a que “estemos todos y estemos todas, si ustedes participan esta Constitución va a ser escrita también por la ciudadanía”.

“No basta con que la Comisión Experta haya hecho su trabajo, no basta con que el Consejo Constitucional escriba el anteproyecto final, si todas y todos no estamos involucrados no vamos a tener una Constitución para las chilenas y los chilenos, una Constitución que recoja las demandas de la ciudadanía”, agregó.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, señaló que durante este “Mes de la participación ciudadana” hay que “prepararnos para ser realmente incidentes, luego sistematizar esas voces y esas propuestas y de manera que el Consejo pueda incorporarlas en su trabajo”.

Agradeció además a los equipos que han trabajado para este mes, para “escuchar todas las voces que se quieran expresar y se deben expresar con atención, y también a ofrecer los mecanismos para la participación y la incidencia”.

Devés detalló que las iniciativas populares de norma, ya conocidas durante el proceso anterior, en esta oportunidad son “iniciativas populares de edición, de mejora de un texto que ya conocemos. Por lo tanto puede ser realmente muy incidente porque van a estar ahí para mejorar un texto que ya existe”.

Asimismo, las audiencias públicas serán de escucha, “donde cada uno y cada una puede expresar su forma de pensar, su sentir y sus anhelos respecto de la Constitución”.

“Así es que vamos a estar trabajando fuertemente y sobre todo colaborativamente en un momento bonito para el país, emocionante para las universidades que cumplen este rol particular. Entendemos que es una señal de confianza lo que nos trae acá y vamos a honrar esa confianza que el país ha depositado en nosotros”, concluyó la rectora.

Por su parte, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez sostuvo que las consultas ciudadanas serán “muy amigables para la ciudadanía”, ya que se podrá “responder completamente o se puede responder los ámbitos más requeridos por la persona que está respondiendo esa consulta”.

Sobre los diálogos autoconvocados dijo: “Nos parece que es muy importante estimular la participación a través de ese encuentro y a través de expresar esas opiniones”.

“Estamos muy motivados, muy agradecidos de la ciudadanía por el prestigio, por el reconocimiento que le dan al sistema universitario nacional. Creo que eso es un acervo cultural muy importante y sobre ello construimos para que de Arica a Punta Arenas, en todas las regiones del país, se pueda escuchar la voz de la ciudadanía”, cerró Sánchez.