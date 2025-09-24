Metro de Santiago informa de la normalización en el servicio tras el cierre de siete estaciones en Línea 1
Desde la empresa informaron que toda la red se encuentra disponible.
Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales del cierre de siete estaciones en Línea 1 debido a un persona en las vías, el incidente duró más de dos horas.
El tramo disponible era entre San Pablo y Universidad de Chile, y de Tobalaba a Los Dominicos. Las estaciones afectadas fueron Santa Lucía, Universidad Católica, Baquedano (Combinación suspendida), Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones (Combinación suspendida).
Desde Red Movilidad informaron que operaban buses de apoyo paralelos al recorrido: 210, 345, 385, 403, 412, 418, 422, 518, 401, 405, 412, 418, 421, 503, 106, 401, 404, 405, 419, 421, 423 y 424.
Junto con ello, en la cuenta de X de Metro de Santiago enseñaron recorridos alternativos para las personas que necesitan usar el tramo afectado.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.