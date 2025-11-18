Metro de Santiago restablece servicio tras suspensión de estaciones en la Línea 1

Tras cerca de una hora y media de estar con su servicio suspendido, Metro de Santiago restableció a las 13.30 horas de hoy el funcionamiento habitual de su Línea 1.

En detalle, las estaciones suspendidas fueron La Moneda, U. De Chile (combinación suspendida), Santa Lucia y U. Católica. Según explicaron, la suspensión fue debido a la presencia de una persona en las vías.

La jornada de ayer ocurrió una situación similar, con el mismo tramo sin servicio por cerca de una hora.

Como alternativa para los usuarios, sugirieron la siguiente ruta: