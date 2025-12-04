VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    La entrega de resultados llegó marcada por un error en las nóminas enviadas a los colegios, lo que obligó al Mineduc a corregir la información. Aunque la autoridad aseguró que no hubo cambios en las asignaciones, sostenedores y expertos cuestionaron la gestión y el proceso.

    Por 
    Ignacia Canales
     
    Francisco Corvalán

    Esta mañana se dieron a conocer los resultados del Periodo Complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, un momento muy esperado por los apoderados, pues define el futuro escolar de los estudiantes. Sin embargo, este proceso —que este año debutó con nuevos ajustes— generó una alerta durante la jornada entre las autoridades de los establecimientos educacionales.

    Un poco antes de que se conocieron los resultados, alrededor de las ocho de la mañana, de manera centralizada desde Ministerio de Educación le comunicaron a los sostenedores que el listado no estaba correcto.

    “Junto con saludar, informamos que el listado de estudiantes admitidos publicado durante la mañana del 02 de diciembre presentó inconsistencias, específicamente en datos de contacto y/o nombres de los postulantes”, iniciaba la comunicación.

    Luego añadía que “para corregir este situación, se habilitará una nueva versión del listado a partir del jueves 04 de diciembre. Durante el día miércoles 03, el sistema SIGE permanecerá cerrado debido al proceso de cierre de asistencias, por lo que no será posible descargar información actualizada antes de esa fecha”.

    Consultados por La Tercera, desde el Mineduc aseguraron que el problema no era de gran magnitud y que no alteró los resultados. Y explicaron que desde el martes que cada sostenedor tuvo acceso en la plataforma SIGE al listado de estudiantes que tienen derecho a matricularse en su respectivo establecimiento.

    Y detallaron que dicho listado incluye los campos de RUT, nombre completo, teléfono de contacto, correo electrónico, y su respectiva calificación (estudiante nuevo o de continuidad). Y la confusión explican fue que “este hito coincide con otros procesos masivos de la misma plataforma, que generó que las listas de nóminas de estudiantes nuevos se reflejaran con algún campo vacío (teléfono de contacto, correo, primero o segundo nombre), pero que en ningún caso responde a inconsistencias en las nóminas de estudiantes, ya que los RUN o IPE se mantienen fijos, es decir, no sufrieron ninguna modificación”.

    Los casos son acotados y se deben exclusivamente a un error en la carga de la información en los campos de contactos”, concluyen desde la cartera.

    Con todos, los expertos y sostenedores miran está confusión con ojos críticos: “La contradicción es evidente: mientras el Ministerio declara públicamente que el proceso SAE está cerrado y los resultados publicados, los colegios reciben correos diciendo que hubo errores, que los listados serán corregidos y que el sistema permanecerá bloqueado. Esta incongruencia —que hacia afuera se diga una cosa y hacia adentro otra— revela un serio problema de gestión“, advierte, María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas.

    Con todo, desde que se implementó este sistema de selección ha recibido críticas. Incluso, pese a los cambios introducidos este año, no logró satisfacer ni a los expertos ni a la comunidad escolar.

    En concreto, para el proceso de este año se reemplazo la variable aleatoria por un mecanismo con una fórmula matemática en base a variables fijas que se mantienen para desempatar a qué estudiante se le asigna primero el cupo al establecimiento que postuló.

    Cada postulante tuvo un orden fijo en función del RUN o del Identificador Provisorio Escolar (IPE), y el Rol Base de Datos) de los establecimientos a los que postula, que es replicable y sin intervención del azar (aleatorio).

    En ese contexto, varios actores del sector afirman que este error solo refuerza que este sistema de admisión no es el ideal.

    Por ejemplo, Hugo Rey (RN), integrante comisión de Educación de la Cámara de diputados advierte que este error “no se trata solo de un desperfecto técnico, es una señal de que el sistema no está siendo supervisado ni actualizado con el rigor que corresponde. Cada falla del SAE tiene consecuencias reales: angustia para los padres, incertidumbre para los establecimientos y una percepción de desorden que daña la legitimidad del propio proceso”.

    Y añade que “el Ministerio de Educación debe asumir que estas inconsistencias ya no son hechos aislados. Se requiere una revisión profunda, con estándares técnicos más altos, protocolos de verificación previos a la publicación y una fiscalización real sobre la empresa o equipo que opera la plataforma”.

    Stephan Schubert, diputado del Partido Republicano y también miembro de la instancia, coincide que “el ministerio debería explicar dónde estuvo la falla, porqué ocurrió precisamente ahora en la época de inscripción y resultados, y deben señalar cómo lo va a hacer para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Esto pasa a llevar los derechos de los apoderados en un proceso que es traumático”.

    Más sobre:EducaciónSAEProceso de admisión escolar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Kast acusa que grupo de gobernadores reelectos han impedido auditorías a dineros de sus mandatos anteriores

    Entel termina acuerdo con America Movil pero sigue en carrera por Telefónica Chile

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

    Minsal se adelanta al verano: refuerza urgencias y activa campaña frente a riesgos por calor extremo

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Kast acusa que grupo de gobernadores reelectos han impedido auditorías a dineros de sus mandatos anteriores
    Chile

    Kast acusa que grupo de gobernadores reelectos han impedido auditorías a dineros de sus mandatos anteriores

    Minsal se adelanta al verano: refuerza urgencias y activa campaña frente a riesgos por calor extremo

    Caso Crisóstomo: Corte Suprema sella criterio y confirma que la Fiscalía no puede apelar al rechazo de un desafuero

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria
    Negocios

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Entel termina acuerdo con America Movil pero sigue en carrera por Telefónica Chile

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    En vivo: Deportes Concepción recibe a Cobreloa en la ida por la final de la liguilla del Ascenso
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Concepción recibe a Cobreloa en la ida por la final de la liguilla del Ascenso

    Con triplete de Riquelme: el Betis de Pellegrini cumple con el trámite y avanza en la Copa del Rey

    Los detalles de la alocada fiesta de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos
    Cultura y entretención

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú
    Mundo

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”