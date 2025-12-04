Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

Esta mañana se dieron a conocer los resultados del Periodo Complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, un momento muy esperado por los apoderados, pues define el futuro escolar de los estudiantes. Sin embargo, este proceso —que este año debutó con nuevos ajustes— generó una alerta durante la jornada entre las autoridades de los establecimientos educacionales.

Un poco antes de que se conocieron los resultados, alrededor de las ocho de la mañana, de manera centralizada desde Ministerio de Educación le comunicaron a los sostenedores que el listado no estaba correcto.

“Junto con saludar, informamos que el listado de estudiantes admitidos publicado durante la mañana del 02 de diciembre presentó inconsistencias, específicamente en datos de contacto y/o nombres de los postulantes ”, iniciaba la comunicación.

Luego añadía que “para corregir este situación, se habilitará una nueva versión del listado a partir del jueves 04 de diciembre. Durante el día miércoles 03, el sistema SIGE permanecerá cerrado debido al proceso de cierre de asistencias, por lo que no será posible descargar información actualizada antes de esa fecha”.

Consultados por La Tercera, desde el Mineduc aseguraron que el problema no era de gran magnitud y que no alteró los resultados. Y explicaron que desde el martes que cada sostenedor tuvo acceso en la plataforma SIGE al listado de estudiantes que tienen derecho a matricularse en su respectivo establecimiento.

Y detallaron que dicho listado incluye los campos de RUT, nombre completo, teléfono de contacto, correo electrónico, y su respectiva calificación (estudiante nuevo o de continuidad). Y la confusión explican fue que “este hito coincide con otros procesos masivos de la misma plataforma, que generó que las listas de nóminas de estudiantes nuevos se reflejaran con algún campo vacío (teléfono de contacto, correo, primero o segundo nombre), pero que en ningún caso responde a inconsistencias en las nóminas de estudiantes, ya que los RUN o IPE se mantienen fijos, es decir, no sufrieron ninguna modificación”.

“Los casos son acotados y se deben exclusivamente a un error en la carga de la información en los campos de contactos”, concluyen desde la cartera.

Con todos, los expertos y sostenedores miran está confusión con ojos críticos: “La contradicción es evidente: mientras el Ministerio declara públicamente que el proceso SAE está cerrado y los resultados publicados, los colegios reciben correos diciendo que hubo errores, que los listados serán corregidos y que el sistema permanecerá bloqueado. Esta incongruencia —que hacia afuera se diga una cosa y hacia adentro otra— revela un serio problema de gestión “, advierte, María Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas.

Con todo, desde que se implementó este sistema de selección ha recibido críticas. Incluso, pese a los cambios introducidos este año, no logró satisfacer ni a los expertos ni a la comunidad escolar.

En concreto, para el proceso de este año se reemplazo la variable aleatoria por un mecanismo con una fórmula matemática en base a variables fijas que se mantienen para desempatar a qué estudiante se le asigna primero el cupo al establecimiento que postuló.

Cada postulante tuvo un orden fijo en función del RUN o del Identificador Provisorio Escolar (IPE), y el Rol Base de Datos) de los establecimientos a los que postula, que es replicable y sin intervención del azar (aleatorio).

En ese contexto, varios actores del sector afirman que este error solo refuerza que este sistema de admisión no es el ideal.

Por ejemplo, Hugo Rey (RN), integrante comisión de Educación de la Cámara de diputados advierte que este error “ no se trata solo de un desperfecto técnico, es una señal de que el sistema no está siendo supervisado ni actualizado con el rigor que corresponde. Cada falla del SAE tiene consecuencias reales: angustia para los padres, incertidumbre para los establecimientos y una percepción de desorden que daña la legitimidad del propio proceso”.

Y añade que “el Ministerio de Educación debe asumir que estas inconsistencias ya no son hechos aislados. Se requiere una revisión profunda, con estándares técnicos más altos, protocolos de verificación previos a la publicación y una fiscalización real sobre la empresa o equipo que opera la plataforma”.