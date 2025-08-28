SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Mineduc y Elige Educar revelan que 40% de los colegios tienen al menos una hora de aula sin un profesor idóneo

Con la crisis docente y los requisitos para el ingreso a carreras de pedagogías en plena discusión, la cartera y la organización trabajaron en un estudio que será dado a conocer este jueves y que también detallará que 1 de cada 10 establecimientos tiene dificultades para cubrir un 25% o más de sus horas requeridas.

Roberto GálvezPor 
Roberto Gálvez

Hace aproximadamente dos años diversos estudios cifraban en más de 30 mil el déficit docente de cara a 2030 para Chile. Un análisis de Elige Educar de la época decía que hacia el final de la década la escasez sería de exactamente 33.468 docente idóneos en el país. Pero ahora el Mineduc entregará nuevas cifras, con un modelo distinto.

Este análisis será dado a conocer este jueves en el marco de la Cumbre Mundial sobre Docentes que se efectúa por estos días en Chile y que aborda el déficit de 44 millones de docentes de aquí al año 2030 que según la Unesco se necesitan para cubrir la educación primaria y secundaria a nivel mundial. La crisis, acorde al organismo, es global.

Este miércoles, en la cuenta pública del Consejo Nacional de Educación (CNED), el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, contextualizó que de los 44 millones de docentes de déficit a nivel mundial, más de 3 millones son de América Latina y el Caribe y que, según la última información disponible, en Chile lo aproximaba a 30 mil.

Pero las nuevas cifras, trabajadas justamente junto a Elige Educar, abordan otro punto, que es la realidad de las escuelas del país en relación con la disponibilidad y necesidad de horas docentes según el plan de estudios.

Para efectos del análisis, las horas docentes idóneas son aquellas ejercidas por profesionales con título habilitante o habilitación reconocida que les permite ejercer en un nivel o asignatura específicos; y horas docentes especialistas son las impartidas por docentes que poseen un título específico para el nivel educativo y la asignatura correspondiente.

Así, se expondrá que a nivel nacional existe una brecha equivalente al 6% respecto del total de horas docentes idóneas requeridas en el plan de estudios. En otras palabras, se necesitan aproximadamente 120 mil horas idóneas para cubrir dichos planes. Y que si bien este fenómeno pareciera no ser grande en magnitud, afecta a muchos colegios: 4 de cada 10 establecimientos tienen al menos una hora en aula sin un profesor idóneo que la imparta y 1 de cada 10 tiene dificultades para cubrir un 25% o más de sus horas requeridas.

Este fenómeno, según el informe, no se da manera uniforme en Chile, sino que depende de cada territorio. En esta línea, hay regiones con mayor déficit proporcional de horas idóneas –respecto al plan de estudios– como Atacama (10%), Los Lagos (8,7%) y Los Ríos (8,1%).

Asimismo, se dará cuenta que en educación básica, casi 2 de cada 10 establecimientos (17,6%) presentan un déficit de horas docentes idóneas. En enseñanza media, las asignaturas con mayor proporción de establecimientos con déficit de horas idóneas son educación tecnológica y religión/filosofía, con 7 de cada 10.

En tal sentido, considerando que la meta es contar con los docentes que poseen un título específico para el nivel y asignatura que imparten, la brecha aumenta al 11,7% del total requerido por el plan de estudio obligatorio.

A ojos del informe, el estudio permite concluir que en muchos casos podría estar dándose que hayan horas cubiertas por adultos que no son especialistas en la asignatura requerida.

“Esta radiografía muestra que el fenómeno no es grande en magnitud, pero es un desafio para muchos establecimientos educativos. Este estudio permitirá orientar políticas pertinentes territorio por territorio. Debemos procurar retener talentos en esos lugares, fomentar el bienestar docente y analizar mejor qué ha pasado con los miles de docentes que hoy no están enseñando”, dice al respecto Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar.

Mientras, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expone que “este estudio profundiza los análisis que se habían realizado previamente y ofrece una evidencia con la que no se contaba. No implica que estudiantes no tengan docentes en el aula, sino más bien evidencia un escenario más preciso de las brechas que hoy existen en ciertos territorios y asignaturas”, sumando que “si bien hemos avanzado en políticas docentes, aún hay miles de profesores que dejan el aula, y establecimientos educacionales no cuentan con una profesora o un profesor formado en la especialidad que imparte en las salas donde más se les necesita”.

La realidad chilena se pone en el tapete justo en momentos en que se discute la pertinencia de no elevar los puntaje de ingreso a las carreras pedagógicas contemplados en la ley para ayudar a reducir la brecha, pero que ha tensionado el debate porque la medida, según sus detractores, iría en directo detrimento de la calidad de los futuros docentes.

Al respecto, Javier González, director de Summa, plataforma de indicadores educativos, sociales y económicos, señala que “si bien existe un déficit de docentes en Chile, especialmente en algunas áreas y niveles específicos, lo más urgente es solucionar el déficit de la calidad docente”. Y que tras analizar la evidencia internacional para ver cuáles son las prácticas pedagógicas que son efectivas con los estudiantes, como que es posible progresar de manera costo-efectiva o que la tecnología no es lo central para empujar mejoras, “lo clave es cómo impulsamos estas prácticas en la formación inicial y continua. Esa es la deuda que tenemos con el sistema”.

Más sobre:EducaciónProfesoresCumbre Mundial sobre DocentesUnescoMineduc

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

“Corresponde a brechas procedimentales”: Sernac se defiende ante observaciones de la Contraloría en gestión de reclamos por apagón

El plan del nuevo director de Gendarmería para enfrentar crisis penitenciaria tras fuga de reclusos

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia

Gobierno asegura que pistolas taser no serán solo para violencia intrafamiliar y las extiende a casos definidos por Carabineros

Rector De la Llera (PUC) se desmarca del FES y alista negativo informe para presentarlo al Senado

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

3.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica
Chile

Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

“Corresponde a brechas procedimentales”: Sernac se defiende ante observaciones de la Contraloría en gestión de reclamos por apagón

El plan del nuevo director de Gendarmería para enfrentar crisis penitenciaria tras fuga de reclusos

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados
Negocios

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Retail Financiero propone definir una tasa de intercambio diferenciada al pagar con cuotas sin interés

Grau define sus prioridades en Hacienda e inicia ronda de reuniones con parlamentarios

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina
Tendencias

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Fernando Ortiz toma fuerza ante indefinición de Quinteros: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo DT de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval
Cultura y entretención

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia
Mundo

Liberación de líderes opositores amenaza con activar manifestaciones evistas en medio de campaña presidencial en Bolivia

Abren cápsula del tiempo de Princesa Diana: ¿Qué objetos contenía?

Maduro critica la “diplomacia de cañones” de EE.UU. y advierte: “No le bajamos la mirada a nadie”

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional